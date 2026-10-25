Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Domenica 25 Ottobre 2026

Mister Sarri: la delusione dei tifosi è anche la nostra. «La squadra ha reagito a tutto: il gol al 27’ poteva essere una mazzata»

IL POST PARTITA. Dopo il 4-4 con il Frosinone, l’allenatore dell’Atalanta analizza gli errori difensivi e ammette le scelte sbagliate sui cambi: «Capisco i fischi, la delusione è anche nostra».

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Luca Bonzanni
Luca Bonzanni Collaboratore
Mister Sarri: la delusione dei tifosi è anche la nostra. «La squadra ha reagito a tutto: il gol al 27’ poteva essere una mazzata»
Mister Sarri durante Atalanta-Frosinone

Bergamo

«Capisco la delusione del pubblico, ma non posso dimenticare che per 95’ ci hanno aiutato in maniera feroce. Se alla fine fischiano, è perché sono delusi come lo siamo noi, ma noi dobbiamo ringraziare i tifosi». Così Maurizio Sarri, tecnico dell’Atalanta, commenta il rocambolesco 4-4 casalingo contro il Frosinone e la contestazione di una parte dello stadio.

«Era una partita piena difficoltà, per tantissime motivazioni – aggiunge Sarri –. Il gol preso dopo 27” poteva essere una mazzata, invece la squadra ha avuto una reazione». Il tecnico inquadra così il momento: «Io la squadra non la vedo male. Abbiamo tantissime problematiche, fatichiamo a risolverle tutte. I ragazzi non si sono arresi, hanno continuato a combattere: dal punto di vista comportamentale e dell’atteggiamento non mi sembra che ci sia molto da recriminare».

Mister Sarri: la delusione dei tifosi è anche la nostra. «La squadra ha reagito a tutto: il gol al 27’ poteva essere una mazzata»
Mister Sarri durante Atalanta-Frosinone
(Foto di MICHELE MARAVIGLIA)

Cinque gol nel primo tempo, otto alla fine ma la partita spettacolare tra Atalanta e Frosinone non lascia per niente soddisfatto il pubblico di Bergamo, con la Dea beffata nel finale dal gol di Terzic e ancora incapace di vincere nel suo stadio. Segnano due volte Schmid e Krstovic, Elmas risponde a Calò illudendo l’Atalanta, ma a 8’ dalla fine arriva un 4 a 4 per un Frosinone spumeggiante.

«La squadra ha reagito e sul 4-3 avremmo potuto chiudere se avessimo gestito meglio non poche ripartenze - continua Sarri -. Non ce l’abbiamo fatta a tirare alla fine, dai cambi si sperava qualcosa in più. La partita è esplosa con azioni da una parte e dell’altra. Abbiamo tante problematiche che stiamo pagando».

Sulle sostituzioni, l’allenatore dei bergamaschi fa il mea culpa: «Pasalic non è entrato male. A 13’ dal 90’ Krstovic ci ha chiesto il cambio e abbiamo tolto anche De Ketelaere per un centrocampista in più come Samardzic per difendere meglio, ma per come sono andate le cose la scelta non è stata giusta».

«I ragazzi non si sono arresi, hanno continuato a combattere: dal punto di vista comportamentale e dell’atteggiamento non mi sembra che ci sia molto da recriminare»

Quanto agli errori difensivi, Sarri è netto: «Poteva finire 6-4 o 5-5, il Frosinone attacca in otto ma ti lascia anche vedere grandi spazi. I primi due gol presi sono stati regali evidenti, errori banali ma madornali. Negli altri due c’è anche la bravura degli avversari. Non diamo la sensazione della solidità».

Infine, sui giocatori da recuperare: «Di Bellanova sapremo fra due giorni, Scalvini fa già qualcosa sul campo, Sulemana deve recuperare la condizione fisica perché è fermo da agosto, Kessie ha un controllo domani (lunedì, ndr)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Frosinone
Economia, affari e finanza
Calcio
Sport
Maurizio Sarri
De Ketelaere