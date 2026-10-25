Mister Sarri: la delusione dei tifosi è anche la nostra. «La squadra ha reagito a tutto: il gol al 27’ poteva essere una mazzata»

«Capisco la delusione del pubblico, ma non posso dimenticare che per 95’ ci hanno aiutato in maniera feroce. Se alla fine fischiano, è perché sono delusi come lo siamo noi, ma noi dobbiamo ringraziare i tifosi». Così Maurizio Sarri, tecnico dell’Atalanta, commenta il rocambolesco 4-4 casalingo contro il Frosinone e la contestazione di una parte dello stadio.

«Era una partita piena difficoltà, per tantissime motivazioni – aggiunge Sarri –. Il gol preso dopo 27” poteva essere una mazzata, invece la squadra ha avuto una reazione». Il tecnico inquadra così il momento: «Io la squadra non la vedo male. Abbiamo tantissime problematiche, fatichiamo a risolverle tutte. I ragazzi non si sono arresi, hanno continuato a combattere: dal punto di vista comportamentale e dell’atteggiamento non mi sembra che ci sia molto da recriminare».

Mister Sarri durante Atalanta-Frosinone

(Foto di MICHELE MARAVIGLIA) Cinque gol nel primo tempo, otto alla fine ma la partita spettacolare tra Atalanta e Frosinone non lascia per niente soddisfatto il pubblico di Bergamo, con la Dea beffata nel finale dal gol di Terzic e ancora incapace di vincere nel suo stadio. Segnano due volte Schmid e Krstovic, Elmas risponde a Calò illudendo l’Atalanta, ma a 8’ dalla fine arriva un 4 a 4 per un Frosinone spumeggiante.

«La squadra ha reagito e sul 4-3 avremmo potuto chiudere se avessimo gestito meglio non poche ripartenze - continua Sarri -. Non ce l’abbiamo fatta a tirare alla fine, dai cambi si sperava qualcosa in più. La partita è esplosa con azioni da una parte e dell’altra. Abbiamo tante problematiche che stiamo pagando».

Sulle sostituzioni, l’allenatore dei bergamaschi fa il mea culpa: «Pasalic non è entrato male. A 13’ dal 90’ Krstovic ci ha chiesto il cambio e abbiamo tolto anche De Ketelaere per un centrocampista in più come Samardzic per difendere meglio, ma per come sono andate le cose la scelta non è stata giusta».

«I ragazzi non si sono arresi, hanno continuato a combattere: dal punto di vista comportamentale e dell’atteggiamento non mi sembra che ci sia molto da recriminare» Quanto agli errori difensivi, Sarri è netto: «Poteva finire 6-4 o 5-5, il Frosinone attacca in otto ma ti lascia anche vedere grandi spazi. I primi due gol presi sono stati regali evidenti, errori banali ma madornali. Negli altri due c’è anche la bravura degli avversari. Non diamo la sensazione della solidità».