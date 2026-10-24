Sci, Paula Moltzan vince il gigante a Solden. Grande attesa per il rientro di Sofia Goggia

La statunitense Paula Moltzan ha vinto a sorpresa a Soelden il gigante di apertura della stagione di Coppa del mondo di sci femminile. La 32enne, dopo dieci podi, è al primo successo in carriera, ottenuto grazie al tempo totale di 2.14.82, più basso di solo un centesimo rispetto a quello della albanese di adozione Lara Colturi. Terzo posto per la tedesca Emma Aicher e ottimo quinto per la migliore delle italiane, Asja Zenere.

La veneta ha fatto segnare il secondo miglior tempo in una bella seconda manche in cui ha recuperato ben 11 posizioni nonostante un errore, chiudendo in 2.15.54 . Poi in classifica ci sono Lara Della Mea, 18esima, e e la toscana Alice Pazzaglia, 29esima. Niente da fare invece per Mikaela Shiffrin, che era al comando della prima ed ha invece chiuso solo settima, disturbata in parte delle condizioni meteo.