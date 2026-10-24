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Sport / Bergamo Città Sabato 24 Ottobre 2026

Sci, Paula Moltzan vince il gigante a Solden. Grande attesa per il rientro di Sofia Goggia

COPPA DEL MONDO. Paula Moltzan vince il gigante d’apertura della Coppa del Mondo. Fuori gara la bergamasca Ilaria Ghisalberti, Sofia Goggia attesa a Killington a fine novembre.

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Redazione Web
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Sci, Paula Moltzan vince il gigante a Solden. Grande attesa per il rientro di Sofia Goggia
Il podio della prima gara di Coppa del mondo di sci femminile a Soelden in Austria
(Foto di Ansa)

La statunitense Paula Moltzan ha vinto a sorpresa a Soelden il gigante di apertura della stagione di Coppa del mondo di sci femminile. La 32enne, dopo dieci podi, è al primo successo in carriera, ottenuto grazie al tempo totale di 2.14.82, più basso di solo un centesimo rispetto a quello della albanese di adozione Lara Colturi. Terzo posto per la tedesca Emma Aicher e ottimo quinto per la migliore delle italiane, Asja Zenere.

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La veneta ha fatto segnare il secondo miglior tempo in una bella seconda manche in cui ha recuperato ben 11 posizioni nonostante un errore, chiudendo in 2.15.54 . Poi in classifica ci sono Lara Della Mea, 18esima, e e la toscana Alice Pazzaglia, 29esima. Niente da fare invece per Mikaela Shiffrin, che era al comando della prima ed ha invece chiuso solo settima, disturbata in parte delle condizioni meteo.

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Bergamo è stata rappresentata da Ilaria Ghisalberti (che ha chiuso la prima manche in coda di classifica), anche se in Austria c’era la punta di diamante orobica Sofia Goggia, non ancora pronta dopo il problema che ha frenato la sua preparazione a fine settembre (infezione virale mentre si stava allenando in Argentina). La fuoriclasse orobica dovrebbe debuttare a fine novembre in gigante a Killington, negli Stati Uniti.

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