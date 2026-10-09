Stefania Corna, l’ultimo saluto con la maglia della Foppa

La maglia della Foppapedretti Bergamo e una sua fotografia adagiate sul feretro bianco . Così Boltiere ha dato l’ultimo saluto a Stefania Corna, ex pallavolista morta a 35 anni dopo una lunga malattia . Grande la commozione nella chiesa parrocchiale nella mattinata di venerdì 9 ottobre, dove si sono riuniti familiari, amici, ex compagne di squadra, alunni e tanti concittadini. Stefania aveva giocato in serie A1 con la Foppapedretti nella stagione 2007/2008 , militando poi in altre squadre di A1 e A2. Lasciata la pallavolo, si era dedicata allo studio delle lingue e all’insegnamento dell’inglese all’istituto «La Traccia» di Calcinate.

Durante il funerale, celebrato da don Andrea Patelli con padre Gregorio Vitali e don Adriano Bravi, è stata ricordata la forza con cui Stefania ha affrontato la malattia, sostenuta dalla fede. Padre Gregorio ha raccontato il sorriso con cui lo accoglieva anche negli ultimi giorni di vita: «Dava serenità e pace a tutti». Don Adriano ha ricordato la sua ultima partita, affrontata «riuscendo a trovare la forza per la preghiera e i pellegrinaggi». Lacrime e applausi hanno accompagnato il feretro all’uscita dalla chiesa, prima della tumulazione nel cimitero di Boltiere.