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Sport / Pianura Venerdì 09 Ottobre 2026

Stefania Corna, l’ultimo saluto con la maglia della Foppa

IL FUNERALE. A Boltiere i funerali dell’ex pallavolista morta a 35 anni. Sul feretro la maglia della Foppapedretti Bergamo. Lacrime e applausi per l’ultimo saluto nella mattinata di venerdì 9 ottobre.

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Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
Stefania Corna, l’ultimo saluto con la maglia della Foppa
Il funerale di Stefania Corna, pallavolista di 35 anni, a Boltiere

Boltiere

La maglia della Foppapedretti Bergamo e una sua fotografia adagiate sul feretro bianco. Così Boltiere ha dato l’ultimo saluto a Stefania Corna, ex pallavolista morta a 35 anni dopo una lunga malattia. Grande la commozione nella chiesa parrocchiale nella mattinata di venerdì 9 ottobre, dove si sono riuniti familiari, amici, ex compagne di squadra, alunni e tanti concittadini. Stefania aveva giocato in serie A1 con la Foppapedretti nella stagione 2007/2008, militando poi in altre squadre di A1 e A2. Lasciata la pallavolo, si era dedicata allo studio delle lingue e all’insegnamento dell’inglese all’istituto «La Traccia» di Calcinate.

Stefania Corna, l’ultimo saluto con la maglia della Foppa

«Dava serenità e pace a tutti»

Durante il funerale, celebrato da don Andrea Patelli con padre Gregorio Vitali e don Adriano Bravi, è stata ricordata la forza con cui Stefania ha affrontato la malattia, sostenuta dalla fede. Padre Gregorio ha raccontato il sorriso con cui lo accoglieva anche negli ultimi giorni di vita: «Dava serenità e pace a tutti». Don Adriano ha ricordato la sua ultima partita, affrontata «riuscendo a trovare la forza per la preghiera e i pellegrinaggi». Lacrime e applausi hanno accompagnato il feretro all’uscita dalla chiesa, prima della tumulazione nel cimitero di Boltiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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