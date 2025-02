Haber è un intenso Zeno Cosini: «Ma sogno un Amleto ambientato in una Rsa»

La messa in scena funziona

La messa in scena funziona bene, l’idea di mettere a confronto Zeno Cosini da anziano con lui stesso da giovane è interessante e riuscita, la scenografia con video e immagini in bianco e nero che vengono proiettati sullo sfondo rende il racconto più accattivante.

Haber è Zeno Cosini

Nell’intervista che ci ha concesso prima di andare in scena, Haber racconta di come sia stato difficile entrare in questo personaggio, tanto complicato da aver pensato addirittura di rinunciare. Ci spiega la chiave di volta che, invece, poi lo ha portato a entrare in sintonia con Zeno Cosini.