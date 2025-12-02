Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Tic Tac / Bergamo Città
Martedì 02 Dicembre 2025

«L’incontro» tra gli ex monasteri anima il Natale in Città Alta

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’INTERVISTA. Con l’avvicinarsi del Natale si rinnova la collaborazione tra la Cooperativa Città Alta e il Teatro Tascabile di Bergamo, un legame che unisce simbolicamente e fisicamente il Carmine e Sant’Agata.

Roberto L.Vitali
Roberto L.Vitali
Redattore

Bergamo

Un programma ricco di appuntamenti pensati per famiglie, bambini e appassionati di teatro, tra tradizione, arte e solidarietà. .

«Il Teatro è Servito»: spettacoli per tutti

Prosegue la rassegna Il Teatro è Servito, ormai punto fermo della stagione invernale. Un progetto che supera i confini tra teatro per ragazzi e teatro per adulti, proponendo spettacoli capaci di parlare a tutte le età. «L’infanzia non è un dato anagrafico ma uno sguardo sul mondo che tutti possono avere». Da qui la scelta di proporre opere che uniscono linguaggi diversi, dalla prosa alla danza fino al circo.

Per tutto il programma qui.

«Luna Park delle Meraviglie» di Antonio Catalano

Nel chiostro del Carmine torna anche Antonio Catalano con il suo poetico Luna Park delle Meraviglie, che quest’anno si arricchisce di nuove installazioni: una mostra d’arte, un labirinto, un percorso disegnato a terra, una piccola foresta e gli «Armadi Sensibili», opere immersive presentate anni fa alla Biennale di Venezia.

Confermate le amate «giostre» di Catalano: giocattoli, cariole, ascoltofoni, teatrini dell’anima e libri fatti a mano. «Il mio pensiero è sempre lo stesso: stupire e affascinare, unendo narrazione, gioco, teatro e partecipazione».

Un luogo dove stare bene

L’obiettivo è creare spazi vivi e accoglienti, capaci di far incontrare persone e linguaggi artistici. «Quando si realizza un luogo dove si sta bene – conclude Catalano – si supera il concetto di arte: si crea un incontro. Ed è questo ciò che conta».

Il giardino di Natale al Circolino

Nel chiostro di Sant’Agata torna il Mercatino di Natale della Cooperativa Città Alta, con prodotti tipici del territorio – formaggi, salumi, casoncelli e scarpinòcc – e momenti di intrattenimento tra concerti e piccole performance. Importante anche la componente solidale: Casa di Leo e Spazio Autismo avranno una casetta dedicata per far conoscere le loro attività e raccogliere fondi attraverso i propri prodotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
teatro
Intrattenimento (generico)
Arti (generico)
Tempo libero
Turismo
Roberto L.Vitali
Antonio Catalano
Cooperativa Città Alta
Teatro Tascabile di Bergamo
Biennale di Venezia
Casa di Leo
Spazio Autismo
Natale 2025