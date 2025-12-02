«L’incontro» tra gli ex monasteri anima il Natale in Città Alta

Un programma ricco di appuntamenti pensati per famiglie, bambini e appassionati di teatro, tra tradizione, arte e solidarietà. .

«Il Teatro è Servito»: spettacoli per tutti

Prosegue la rassegna Il Teatro è Servito, ormai punto fermo della stagione invernale. Un progetto che supera i confini tra teatro per ragazzi e teatro per adulti, proponendo spettacoli capaci di parlare a tutte le età. «L’infanzia non è un dato anagrafico ma uno sguardo sul mondo che tutti possono avere». Da qui la scelta di proporre opere che uniscono linguaggi diversi, dalla prosa alla danza fino al circo.

«Luna Park delle Meraviglie» di Antonio Catalano

Nel chiostro del Carmine torna anche Antonio Catalano con il suo poetico Luna Park delle Meraviglie, che quest’anno si arricchisce di nuove installazioni: una mostra d’arte, un labirinto, un percorso disegnato a terra, una piccola foresta e gli «Armadi Sensibili», opere immersive presentate anni fa alla Biennale di Venezia.

Confermate le amate «giostre» di Catalano: giocattoli, cariole, ascoltofoni, teatrini dell’anima e libri fatti a mano. «Il mio pensiero è sempre lo stesso: stupire e affascinare, unendo narrazione, gioco, teatro e partecipazione».

Un luogo dove stare bene

L’obiettivo è creare spazi vivi e accoglienti, capaci di far incontrare persone e linguaggi artistici. «Quando si realizza un luogo dove si sta bene – conclude Catalano – si supera il concetto di arte: si crea un incontro. Ed è questo ciò che conta».

Il giardino di Natale al Circolino