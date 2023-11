Tlon: «Il lavoro rischia di diventare una gabbia che non ci rende felici»

«Il lavoro, anche quando è quello che amiamo, rischia di diventare una gabbia, qualcosa che occupa tutte le nostre vite e non ci rende più felici» con queste parole la filosofa di Tlon, Maura Gancitano, spiega la motivazione che ha spinto lei e il marito Andrea Colamedici a scrivere un libro che mette in discussione le basi su cui le società fondano il nostro rapporto con il lavoro.«Ma chi me lo fa fare?. Come il lavoro ci ha illuso, la fine dell’incantesimo» affronta, con la consueta chiarezza e semplicità che caratterizza il metodo comunicativo di Tlon, alcuni assiomi sul lavoro che paiono incontrovertibili. I prossimi appuntamenti di Presente Prossimo qui.