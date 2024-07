Acqua del lago, Legambiente: «In netto peggioramento, tra le cause anche il meteo»

Netto peggioramento per la qualità delle acque del lago di Iseo determinato dalle analisi microbiologiche della Goletta dei Laghi di Legambiente. Su sei punti totali analizzati, sulle sponde bresciana e bergamasca, ben cinque sono risultati fortemente inquinati. In particolare, a risultare fuori norma sono i tre i punti relativi alla sponda bergamasca - foci del fiume Oglio, del canale presso una spiaggia attrezzata in zona Costa Volpino e del torrente Borlezza - e due sul versante bresciano - foce del torrente Calchere e sfioratore del comune nel canale industriale a Pisogne.

«Fortemente inquinato»

Rispetto al 2023, il giudizio espresso dalla Goletta per questi punti è passato da “entro i limiti” a “fortemente inquinato”. L’unico punto campionato nel lago ad aver mostrato valori entro i limiti è quello in località Peschiera a Monte Isola (Bs).

A risultare fuori norma sono i tre i punti relativi alla sponda bergamasca - foci del fiume Oglio, del canale presso una spiaggia attrezzata in zona Costa Volpino e del torrente Borlezza - e due sul versante bresciano - foce del torrente Calchere e sfioratore del comune nel canale industriale a Pisogne

Le piogge una causa

I dati in evidente peggioramento rispetto ad un anno fa, secondo Legambiente, potrebbero essere dovuti alle forti piogge registrate a giugno. Eventi estremi di questo tipo creano situazioni di stress negli impianti di depurazione che difficilmente riescono a trattare l’aumento repentino delle acque reflue in ingresso. Questo spesso si traduce in uno sversamento delle acque e del carico inquinante nei corpi ricettori, quali i fiumi e i laghi.

A fare il punto sulle analisi microbiologiche delle acque del Lago di Iseo è stato il portavoce della Goletta dei Laghi di Legambiente, Christian Aletti, intervenuto nella conferenza stampa organizzata a Iseo insieme a Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia. Tra i partecipanti anche Margherita Turelli del circolo Legambiente Basso Sebino. «È significativo il peggioramento riscontrato da un anno all’altro sulla qualità delle acque per quanto riguarda l’inquinamento microbiologico dell’Iseo - commenta Christian Aletti, portavoce della Goletta dei Laghi di Legambiente -. Nel 2023 Goletta dei Laghi aveva promosso il lago di Iseo: infatti tutti i punti campionati erano risultati a norma. Quest’anno, anche a causa delle forti precipitazioni che hanno influito sulla capacità degli impianti di depurazione delle acque reflue, ben cinque punti sui sei campionati risultano addirittura fortemente inquinati. Ciò vuol dire che i valori relativi alla concentrazione di batteri di origine fecale sono, nei punti campionati, oltre il doppio del limite consentito. Un rischio per la salute di tutti i frequentatori del lago che nel 2023 ha raggiunto circa 900mila presenze».

Attenzione al sistema depurativo