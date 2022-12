«Addio Manuel, altruista dal sorriso contagioso»

Parrocchiale di San Giovanni Battista di Predore gremita di gente per partecipare al rito funebre di Manuel Paissoni, il giovane di trent’anni morto in un gravissimo incidente una settimana fa sull’autostrada A4 nei pressi di Verona. Mercoledì 7 dicembre per porgergli l’ultimo saluto si sono radunate tutte le famiglie, papà e mamme con i loro figli e nipoti, nonni e tantissimi giovani di Predore e dei paesi vicini con gli occhi colmi di pianto, che si abbracciavano e si confortavano l’un l’altro.