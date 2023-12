Ambulanza impantanata, i giocatori delle due squadre la spingono a mano -Video

Gesto di fair play durante il match tra Real Calepina e Crema 1908 , gara valida per il campionato di serie D che si è giocata domenica 3 dicembre a Grumello del Monte .

Attorno al 20’ l’attaccante cremasco Russo si infortuna ed è costretto a lasciare il campo in barella. Per trasportare il calciatore al di fuori del terreno di gioco è necessario l’intervento dell’ ambulanza che però si blocca proprio al momento dell’uscita dal campo. La gara, dunque, si ferma e i giocatori di entrambe le squadre si mettono a spingere il mezzo che si è impantanato.

Tra gli applausi del pubblico l’ambulanza riesce a ripartire e a trasportare l’infortunato in ospedale. La partita a questo punto può riprendere, risultato finale 1-0 per i bergamaschi con gol di Tosini al 37’ della ripresa, tre punti pesanti in chiave salvezza.