Annega davanti al cognato, dalla Polonia per l’addio a Marzena: venerdì 12 i funerali

Dolore e cordoglio nella comunità di Cene per l’improvvisa scomparsa di Marzena Wanda Raczkowcka, 54enne di origini polacche ma residente in Italia dal 2004, morta annegata nel lago d’Iseo nel pomeriggio di sabato 6 agosto. La donna si trovava in riva al lago nel territorio di Solto Collina in compagnia del marito Robert Urban e del fratello di lui. Intorno alle 15.30, mentre faceva il bagno, si è inabissata e non è più riemersa . Vani i tentativi dei soccorritori accorsi al lago di rianimarla, una volta riportata a riva, intorno alle 16,30. Oltre al marito Robert, con cui è sposata dal 2007, Marzena Wanda lascia tre figli, avuti da un precedente matrimonio e ancora residenti in Polonia, la mamma, due sorelle e un fratello.