Anziana sorprende il ladro in casa: arrestato poco dopo con il bottino

Ha visto una finestra aperta, in un’abitazione al piano terra, e ha deciso di scavalcarla introducendosi a casa di un’anziana, prendendo un tablet, un paio di orecchini, un orologio e un braccialetto, prima di essere scoperto dalla donna. È accaduto sabato pomeriggio a Grumello del Monte. L’uomo, colombiano di 40 anni che abitava in paese (con altri familiari), è stato arrestato poco dopo dai carabinieri della locale Stazione. Utili, nelle attività immediatamente messe in atto per rintracciarlo, la descrizione particolareggiata fornita ai militari dalla vittima e da un testimone che l’ha visto allontanarsi: i pantaloni della tuta con una banda laterale e scarpe con una striscia colorata.

Gli orecchini nascosti in una scarpa

Erano circa le 16.30 quando l’uomo – come ha lui stesso ammesso in aula – stava camminando in strada e ha notato la finestra al piano terra aperta. Ha scavalcato entrando nell’abitazione, da cui ha preso i primi beni di valore a portata di mano. L’anziana era in casa e, forse accortasi del movimento, è entrata nella stanza trovandosi davanti il 40enne. Ha gridato e lui è fuggito immediatamente. Ma è stato notato anche da un testimone, che ha saputo dare una precisa descrizione fisica e del vestiario che indossava. I carabinieri sono immediatamente arrivati sul posto, e hanno anche visionato le telecamere riuscendo così a scoprire il percorso fatto dal ladro e rintracciandolo circa un’ora dopo. L’uomo aveva indossato l’orologio, nascondendo gli orecchini della vittima in una scarpa (tutti gli oggetti sono stati restituiti alla donna).