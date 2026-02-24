Anziana sorprende il ladro in casa: arrestato poco dopo con il bottino
IL CASO. Sabato pomeriggio a Grumello del Monte un quarantenne colombiano ha approfittato di una finestra aperta al piano terra per introdursi in casa della donna.
Ha visto una finestra aperta, in un’abitazione al piano terra, e ha deciso di scavalcarla introducendosi a casa di un’anziana, prendendo un tablet, un paio di orecchini, un orologio e un braccialetto, prima di essere scoperto dalla donna. È accaduto sabato pomeriggio a Grumello del Monte. L’uomo, colombiano di 40 anni che abitava in paese (con altri familiari), è stato arrestato poco dopo dai carabinieri della locale Stazione. Utili, nelle attività immediatamente messe in atto per rintracciarlo, la descrizione particolareggiata fornita ai militari dalla vittima e da un testimone che l’ha visto allontanarsi: i pantaloni della tuta con una banda laterale e scarpe con una striscia colorata.
I carabinieri hanno così utilizzato anche le immagini delle videocamere presenti sul territorio comunale per ripercorrere la strada fatta dall’uomo mentre si allontanava, rintracciandolo in paese. Lui aveva ancora con sé i beni sottratti all’anziana. Già gravato da precedenti, sempre per furto in abitazione, lunedì 23 febbraio l’arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale che ha disposto il divieto di dimora a Grumello.
Gli orecchini nascosti in una scarpa
Erano circa le 16.30 quando l’uomo – come ha lui stesso ammesso in aula – stava camminando in strada e ha notato la finestra al piano terra aperta. Ha scavalcato entrando nell’abitazione, da cui ha preso i primi beni di valore a portata di mano. L’anziana era in casa e, forse accortasi del movimento, è entrata nella stanza trovandosi davanti il 40enne. Ha gridato e lui è fuggito immediatamente. Ma è stato notato anche da un testimone, che ha saputo dare una precisa descrizione fisica e del vestiario che indossava. I carabinieri sono immediatamente arrivati sul posto, e hanno anche visionato le telecamere riuscendo così a scoprire il percorso fatto dal ladro e rintracciandolo circa un’ora dopo. L’uomo aveva indossato l’orologio, nascondendo gli orecchini della vittima in una scarpa (tutti gli oggetti sono stati restituiti alla donna).
In aula ha ammesso i fatti, spiegando anche come è entrato nell’abitazione ma senza dare alcuna motivazione per questo gesto. Sino a pochi giorni fa, ha aggiunto, lavorava in una ditta come operaio, e da alcune settimane non abita più in paese con la famiglia. L’arresto è stato convalidato, e per l’uomo è stato disposto il divieto di dimora a Grumello.
