«Come sto? A parte la ferita sono scosso perché vedere questi ragazzi allo sbando, con tanta aggressività negli occhi e nessun senso del limite è una cosa che fa male anche emotivamente». A parlare è il 66enne di Chiuduno che venerdì 27 novembre è finito in ospedale dopo essere stato aggredito da una baby gang in piazza Dante, a poca distanza della stazione. Una serata di caos e panico – finita con tre feriti, tra cui uno dei ragazzi, dei maranza – sedata solo dopo l’arrivo dei carabinieri che hanno vigilato sulla zona finché l’ultimo ragazzino – quasi tutti minorenni provenienti da fuori paese – non è salito sul treno di ritorno.

La denuncia

A testimoniare l’accaduto è il foglio con la denuncia per lesioni contro ignoti raccolta dai carabinieri e i punti della medicazione sul sopracciglio, dove l’uomo – pensionato e padre di famiglia – è stato colpito con una bottiglia di amaro. «Non so nemmeno quanti me ne hanno messi», continua. I dettagli dell’aggressione invece sono scolpiti nella mente.

«Ero in macchina con mia moglie, stavamo andando a cena da amici quando ci siamo trovati una ventina di ragazzini in mezzo alla strada: ballavano, litigavano tra loro, erano tutti alticci e non avevano alcuna intenzione di spostarsi», continua. Avrebbe potuto invertire la marcia e cambiare strada, come in tanti avevano già fatto quella sera. «Invece ho voluto esercitare il mio diritto di passare e ne ho fatto le spese», continua il 66enne.

Insulti e colpi alla macchina

Di fronte alla richiesta, la risposta è stata corale: prima gli insulti, poi i colpi contro la macchina. «A quel punto sono sceso e c’è stata una colluttazione con un ragazzo, era il più ubriaco di tutti – racconta il chiudunese –. Poi mi hanno colpito alla testa con la bottiglia, ma non ho visto chi è stato». Subito dopo sono arrivati i carabinieri e il 118: il gruppo si è disperso, ma la scia di violenza non è finita lì. I maranza si sono spostati verso la stazione, dove hanno aggredito anche un 22enne indiano che stava cercando di rincasare nel suo appartamento, in una palazzina affacciata sulla stazione.

«Serve tanta educazione»

Oltre ai segni dei disordini – qualche bottiglia rotta, i sassi della banchina della stazione lanciati e lasciati sull’asfalto e il referto medico del Pronto soccorso – all’indomani dell’accaduto resta anche una grandissima amarezza. «L’episodio mi ha scosso anche come persona, come adulto e padre – ammette il 66enne –. Le cose che fanno questi ragazzi fanno emergere un problema di fondo che deve essere risolto non solo facendo rispettare le regole ma anche con tanta educazione».

«La maggior parte vive in altri paesi»

Un problema con cui Chiuduno fa i conti da diverso tempo, che si ripeterebbe in loop quasi ogni venerdì. I ragazzini arrivano in treno e colonizzano i parchi, bevono, fumano, schiamazzano e ripartono con l’ultimo convoglio delle 23. «Ho dovuto chiudere il dehor: arrivano in gruppo, alcuni hanno anche dei coltellini», racconta il titolare di un ristorante etnico vicino alla stazione.