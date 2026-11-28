Serata di paura, venerdì 27 novembre a Chiuduno, dove una baby gang ha seminato il panico: il bilancio è di due persone aggredite, in zona stazione. Si tratterebbe, stando ai testimoni, di un uomo di 66 anni che ha preso una bottigliata in testa in piazza Dante Alighieri e di un giovane di 22 anni che è stato invece picchiato in via dottor Francesco Montanari: entrambi avrebbero riportato solo lesioni superficiali, ma la paura, per le strade, è stata tanta.

«La gente è arrabbiata e stanca di queste baby gang. C’è un tema educativo, oltre che di sicurezza»

Problemi già dal pomeriggio

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bergamo, per sedare i disordini creati dal gruppo di ragazzini: in gran parte si tratterebbe di maranza, quasi tutti minorenni e provenienti da fuori paese. L’esatta dinamica della serata è al vaglio dei militari, anche per eventuali provvedimenti. Stando alle prime testimonianze il gruppo, arrivato a Chiuduno col treno, già nel pomeriggio si sarebbe reso protagonista di alcuni disordini nei pressi della biblioteca, tanto da richiedere l’intervento degli agenti della polizia locale per riportare la calma e allontanarli. Sembra che già nel pomeriggio i ragazzi stessero consumando alcolici. Ma la situazione è degenerata in serata, intorno alle 20, quando il gruppo, composto pare da una 40ina di persone, quasi tutti giovanissime, avrebbe aggredito un 66enne in piazza Dante, a poca distanza dalla stazione: stando alle ricostruzioni l’uomo, nel percorrere la via in auto, si è trovato la strada bloccata dai ragazzi e impossibilitato a passare sarebbe sceso dall’auto per affrontarli e chiedergli di spostarsi. Ne è nato un diverbio durante il quale il 66enne sarebbe stato colpito alla testa da una bottiglia.

Sul posto ambulanze e militari

Nei tafferugli anche uno dei ragazzi, un 14enne, è rimasto lievemente ferito. Sul posto i soccorritori, con le ambulanze della Croce Rossa di Bergamo Hinterland e dei Volontari di Adro, che in codice verde (poco critico) hanno trasportato i feriti negli ospedali di Chiari e Seriate, per accertamenti. Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno identificato alcuni dei ragazzi. Nello spostarsi verso la stazione, per rientrare nei loro paesi, i giovani poi avrebbero aggredito un 22enne di origine straniera: in questo caso il ferito lieve è stato trasportato in codice verde, all’ospedale di Seriate, dall’ambulanza di Padana Emergenze. Le pattuglie dei carabinieri sono rimaste a presidiare l’area in attesa del treno con cui i minori sono rientrati a casa.

L’intervento del sindaco