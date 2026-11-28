Baby gang semina il panico a Chiuduno.
Aggredite due persone
IN SERATA. Prima un uomo colpito con una bottiglia, poi un giovane aggredito alla stazione. Feriti lievi, ma tanta paura. Il sindaco: «Questi ragazzini non hanno alcun rispetto».Lettura 2 min.
Serata di paura, venerdì 27 novembre a Chiuduno, dove una baby gang ha seminato il panico: il bilancio è di due persone aggredite, in zona stazione. Si tratterebbe, stando ai testimoni, di un uomo di 66 anni che ha preso una bottigliata in testa in piazza Dante Alighieri e di un giovane di 22 anni che è stato invece picchiato in via dottor Francesco Montanari: entrambi avrebbero riportato solo lesioni superficiali, ma la paura, per le strade, è stata tanta.
«La gente è arrabbiata e stanca di queste baby gang. C’è un tema educativo, oltre che di sicurezza»
Problemi già dal pomeriggio
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bergamo, per sedare i disordini creati dal gruppo di ragazzini: in gran parte si tratterebbe di maranza, quasi tutti minorenni e provenienti da fuori paese. L’esatta dinamica della serata è al vaglio dei militari, anche per eventuali provvedimenti. Stando alle prime testimonianze il gruppo, arrivato a Chiuduno col treno, già nel pomeriggio si sarebbe reso protagonista di alcuni disordini nei pressi della biblioteca, tanto da richiedere l’intervento degli agenti della polizia locale per riportare la calma e allontanarli. Sembra che già nel pomeriggio i ragazzi stessero consumando alcolici. Ma la situazione è degenerata in serata, intorno alle 20, quando il gruppo, composto pare da una 40ina di persone, quasi tutti giovanissime, avrebbe aggredito un 66enne in piazza Dante, a poca distanza dalla stazione: stando alle ricostruzioni l’uomo, nel percorrere la via in auto, si è trovato la strada bloccata dai ragazzi e impossibilitato a passare sarebbe sceso dall’auto per affrontarli e chiedergli di spostarsi. Ne è nato un diverbio durante il quale il 66enne sarebbe stato colpito alla testa da una bottiglia.
Sul posto ambulanze e militari
Nei tafferugli anche uno dei ragazzi, un 14enne, è rimasto lievemente ferito. Sul posto i soccorritori, con le ambulanze della Croce Rossa di Bergamo Hinterland e dei Volontari di Adro, che in codice verde (poco critico) hanno trasportato i feriti negli ospedali di Chiari e Seriate, per accertamenti. Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno identificato alcuni dei ragazzi. Nello spostarsi verso la stazione, per rientrare nei loro paesi, i giovani poi avrebbero aggredito un 22enne di origine straniera: in questo caso il ferito lieve è stato trasportato in codice verde, all’ospedale di Seriate, dall’ambulanza di Padana Emergenze. Le pattuglie dei carabinieri sono rimaste a presidiare l’area in attesa del treno con cui i minori sono rientrati a casa.
L’intervento del sindaco
Informato dei disordini è accorso anche il sindaco Piermauro Nembrini, portavoce delle lamentele dei cittadini che, più di una volta, avrebbero segnalato disagi simili: «Ero ad una cena di Natale ma, non appena ho saputo dell’accaduto, mi sono precipitato alla stazione - riferisce -. La gente è arrabbiata e stanca di queste baby gang. C’è un tema educativo, oltre che di sicurezza: questi ragazzi, in molti dei casi adolescenti di origine straniera, non hanno rispetto per niente. Sono stati strafottenti anche nei miei confronti, senza curarsi del fatto che fossi il sindaco. Mi chiedo dove siano le famiglie. Questi ragazzi, purtroppo, trovano forza nel gruppo e si sentono invincibili. È la prima volta che la situazione degenera in maniera così grave, ma c’erano già state segnalazioni in passato, anche nei paesi vicini: sono ragazzi che arrivano un po’ da tutto il circondario, sfruttando la linea ferroviaria».
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