Benedizione «a sorpresa» del Papa per la decana Lisa

«Ci rivediamo tra dieci anni». Un augurio non qualunque per Elisabetta Gervasoni vedova Criscione – per tutti Lisa – che sabato spegnerà cento candeline. Infatti le parole sono quelle di Papa Francesco che la signora ha incontrato qualche settimana fa a Roma . Sorprendente per lucidità e vigore, Elisabetta ha cento anni, ma ne dimostra venti in meno. «Io sto bene – dice quasi volendo confermare un dato oggettivamente visibile –, giro con il bastone perché ho un po’ di artrosi. Mi sono sposata a 19 anni con Giuseppe Criscione, procuratore all’Ufficio del Registro di Sarnico. Promosso ispettore nel 1950, ci siamo trasferiti a Milano, lì ho vissuto per 60 anni. Il mio paese però mi è rimasto nel cuore e sono tornata spesso a Sarnico dove mi sono stabilita definitivamente dopo la morte di mio marito nel 1995. Ho due figlie: Giovanna che ha lavorato a Roma all’Air France e Rosalba insegnante di lettere ora in pensione».