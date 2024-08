Boato tra Lovere e Pianico: era un «mini» terremoto. Nessuna conseguenza

Prima della conferma ufficiale però la notizia era rimbalzata sui social, in particolare nei gruppi di Lovere: diverse persone hanno scritto di averlo sentito distintamente in centro storico e nella zona del convento dei frati. Come lo scorso 17 luglio a Sovere però oltre al boato il sisma non si è manifestato nei modi più consueti, come tremolii dei vetri alle finestre o di tavoli e sedie.