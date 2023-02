Boato sul lago d’Iseo, maxi frana sotto la Punta della Croce sopra Predore - Foto

Un boato, che si è sentito non solo a Predore, ma anche a Clusane, sull’altra sponda del lago. Dall’alto della zona della Punta della Croce tra Predore e Viadanica si è staccata una grossa frana che fortunatamente è atterrata nel bosco in un punto disabitato . È accaduto domenica 12 febbraio attorno alle 10,30 quando da un’altezza di circa 830 metri è caduta una porzione di roccia causando un forte fragore che ha fatto partire la richiesta di intervento ai vigili del fuoco di Bergamo e di Lovere, insieme ai volontari della Protezione civile di Predore con in testa il presidente Alberto Carrara e il tecnico comunale Antonio Brignoli.