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Cronaca / Val Calepio e Sebino Giovedì 05 Novembre 2026

Carobbio degli Angeli, smantellata una piazza di spaccio nel bosco: due arresti

IL BLITZ. I carabinieri hanno sorpreso due uomini di 28 e 41 anni nella vegetazione vicino al parcheggio di via Bolgare. Sequestrati oltre 160 grammi di droga e 865 euro in contanti.

Lettura meno di un minuto.
Carobbio degli Angeli, smantellata una piazza di spaccio nel bosco: due arresti
Controlli a Carobbio degli Angeli

Un punto di spaccio nascosto nella vegetazione, a pochi passi dal parcheggio pubblico di via Bolgare, a Carobbio degli Angeli. A scoprirlo e smantellarlo sono stati i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bergamo, al termine di un’attività investigativa fatta di osservazioni, controlli e pedinamenti. Arrestati un marocchino di 28 anni e un tunisino di 41 anni.

Lo spaccio nascosto nella vegetazione

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due utilizzavano la fitta vegetazione per nascondersi e uscivano soltanto all’arrivo delle auto dei clienti, effettuando rapide cessioni di droga prima di tornare nel bosco. La scorsa settimana i carabinieri hanno circondato l’area, bloccando le possibili vie di fuga. I due uomini hanno tentato di scappare a piedi, ma sono stati raggiunti e fermati.

Sequestrati eroina, cocaina e hashish

Durante le perquisizioni i militari hanno trovato 75,45 grammi di eroina, 50,28 grammi di cocaina e 36,15 grammi di hashish, oltre a 865 euro in contanti, bilancini di precisione, telefoni e materiale per il confezionamento delle dosi. Nel bosco era stata allestita anche una tenda da campeggio utilizzata dai due uomini, entrambi senza fissa dimora, per trascorrere la notte. Dopo la convalida degli arresti, per entrambi è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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