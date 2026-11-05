Carobbio degli Angeli, smantellata una piazza di spaccio nel bosco: due arresti

Un punto di spaccio nascosto nella vegetazione, a pochi passi dal parcheggio pubblico di via Bolgare, a Carobbio degli Angeli. A scoprirlo e smantellarlo sono stati i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bergamo, al termine di un’attività investigativa fatta di osservazioni, controlli e pedinamenti. Arrestati un marocchino di 28 anni e un tunisino di 41 anni.

Lo spaccio nascosto nella vegetazione

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due utilizzavano la fitta vegetazione per nascondersi e uscivano soltanto all’arrivo delle auto dei clienti, effettuando rapide cessioni di droga prima di tornare nel bosco. La scorsa settimana i carabinieri hanno circondato l’area, bloccando le possibili vie di fuga. I due uomini hanno tentato di scappare a piedi, ma sono stati raggiunti e fermati.

Sequestrati eroina, cocaina e hashish