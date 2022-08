Castelli Calepio piange Francesco Campa, imprenditore e filantropo

Un imprenditore competente, generoso e amante della cultura e del sociale. Con Francesco Campa, morto sabato all’età di 90 anni, se ne va una figura di spessore dell’industria bergamasca, capace di portare per primo in zona il metodo all’avanguardia dei trattamenti termici. Campa, nato a Palazzolo sull’Oglio nel settembre 1931, viveva a Cividino di Castelli Calepio, dove in vicolo Trieste aveva fondato la ditta TenaxTempra, un riferimento per l’intera area, tant’è che a prenderla d’esempio sono stati molti altri imprenditori a cui Campa aveva trasmesso il suo know how. Aveva compreso che, al di là degli interessi privati, c’erano quelli della comunità a cui apparteneva e ciò lo ha reso un uomo amato e stimato ovunque. Non a caso, il suo impegno nel sociale si è distinto anche attraverso la partecipazione al Circolo Don Brumana di Castelli Calepio, che ha costruito villaggi e impianti sportivi per la popolazione e altre abitazioni con gruppi e associazioni no profit.