Ciclista travolta da un’auto ad Adro, positivo alla cocaina il conducente bergamasco

C’era un 52enne bergamasco al volante dell’auto che venerdì 24 luglio, nella notte, ha investito una ciclista di 34 anni ad Adro, nel Bresciano. L’uomo, residente a Castelli Calepio, a seguito degli accertamenti è risultato positivo alla cocaina.

L’incidente è avvenuto in via San Pancrazio, una strada poco illuminata. Secondo le prime ricostruzoni dei carabinieri di Chiari la donna, classe 1991 è di Capriolo, e stava viaggiando lungo la strada in sella alla sua bici quando è stata travolta dalla Golf guidata dal bergamasco.