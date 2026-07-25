Ciclista travolta da un’auto ad Adro, positivo alla cocaina il conducente bergamasco
L’INCIDENTE. La 34enne, residente a Capriolo, è stata investita nella notte tra venerdì e sabato 25 luglio ad Adro e ricoverata in gravissime condizioni. Il conducente, di Castelli Calepio, è stato denunciato.Lettura meno di un minuto.
Adro
C’era un 52enne bergamasco al volante dell’auto che venerdì 24 luglio, nella notte, ha investito una ciclista di 34 anni ad Adro, nel Bresciano. L’uomo, residente a Castelli Calepio, a seguito degli accertamenti è risultato positivo alla cocaina.
L’incidente è avvenuto in via San Pancrazio, una strada poco illuminata. Secondo le prime ricostruzoni dei carabinieri di Chiari la donna, classe 1991 è di Capriolo, e stava viaggiando lungo la strada in sella alla sua bici quando è stata travolta dalla Golf guidata dal bergamasco.
Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118: la donna, che durante le operazioni di soccorso era incosciente, è stata trasportata al Civile di Brescia in codice rosso. Le sue condizioni sono gravissime. Il 52enne, risultato positivo alla cocaina, per ora è stato denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti.
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