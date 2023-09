Colto da malore mentre lavora sul tetto: Matteo Tasca muore a 35 anni

Un 35enne di Bottanuco (e non 34enne come precedentemente comunicato, ndr) è morto nella mattinata di mercoledì 27 settembre mentre stava effettuando lavori edilizi sul tetto di un’abitazione di Tavernola . A stroncare il giovane Matteo Tasca è stato un malore . Il giovane uomo stava lavorando insieme al padre, quando si è improvvisamente accasciato. Dopo aver perso conoscenza è scivolato lungo il tetto ed è finito contro i tubi dell’impalcatura che fa da protezione .

L’urto non è stato violento ed è da escludersi come causa del decesso. A soccorrere l’artigiano è stato lo stesso genitore, che ha poi dato l’allarme. Sul posto sono giunti un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Purtroppo per il 35enne ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.