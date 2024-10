Costa Volpino, chi è il giovane arrestato: sui social era «Deep La Rue» - Il video

Magazziniere in un supermercato

Il diciannovenne lavora da qualche tempo come magazziniere in un supermercato della zona: da minorenne ha avuto qualche problema con la legge, in particolare per fatti di droga. Abita con i genitori – il papà operaio e la mamma addetta alle pulizie per conto del Comune – e i due fratelli minori, uno di 17 anni e l’altro di 9. Sabato nella loro casa è stato un continuo viavai di conoscenti dopo che, alle 8,45, Jashan Deep è stato prelevato dai carabinieri e convocato in caserma per essere interrogato. «In questo momento non ce la sentiamo di dire nulla: non sappiamo ancora niente, non ci hanno detto niente e siamo troppo scossi per poter parlare», spiegavano al di là della porta rimasta chiusa i familiari del diciannovenne.