Credaro, il «San Giorgino d’oro» al supervolontario Iaia

Pochi credaresi lo conoscono come Giuseppe Scattini, per i più è Iaia, nomignolo affibbiatogli da piccolo. Ma quest’uomo di ottant’anni è soprattutto noto per la gran mole di lavoro volontario svolto in favore della comunità dove risiede e dove continua a lasciare segni della sua presenza, sempre discreti, lontano dai riflettori. Scattini è stato scelto per il San Giorgino d’oro che gli verrà consegnato domenica 22 settembre alle 15 nell’ambito della festa degli anziani organizzata dal Comune di Credaro. L’ambito riconoscimento istituito dall’associazione «Nel cammin di nostra vita» gli verrà consegnato dal presidente Alessandro Paris che ha molto da raccontare su questo concittadino: «Ha donato tantissimo del suo tempo libero per il benessere del paese di Credaro. Buono, tranquillo, affidabile, sempre nel silenzio, dietro le quinte, ha lavorato tanto, senza mai mostrarsi in prima pagina e senza nulla pretendere».