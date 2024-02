Crollo di Firenze, una delle vittime abitava a Chiuduno

Tra le vittime del crollo avvenuto venerdì 16 febbraio nel cantiere per la costruzione di un supermercato a Firenze c’è anche un operaio marocchino di 43 anni, Taoufik Haidar, che dall’estate scorsa abitava nella Bergamasca, a Chiuduno, dopo aver vissuto per anni a Palazzolo sull’Oglio, comune bresciano al confine con la provincia di Bergamo. L’operaio lascia la moglie e due figli in Marocco. Nel 2009, appena arrivato in Italia, aveva abitato per un periodo a Perugia insieme ad alcuni parenti. A Palazzolo anche altri tre operai nordafricani travolti: Mohamed El Ferhane, marocchino di 24 anni, risiedeva in paese; Bouzekri Rahimi, marocchino di 56 anni, ancora disperso, e Mohamed Toukabri, tunisino di 54 anni, erano ospiti di amici e parenti da qualche settimana. Il titolare della macelleria islamica di via Serioletto a Palazzolo ha avviato una raccolta fondi per aiutare le famiglie delle vittime.