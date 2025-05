Dal Sebino al Tirreno l’inclusione spiega le vele

Sport, inclusione, sociale e sinergia. Quattro parole-chiave per racchiudere un progetto trasversale capace di unire Lombardia e Toscana, il lago d’Iseo a Marina di Scarlino, in provincia di Grosseto. Nasce così «Un mare di laghi», presentato sabato 10 maggio al Circolo Velico di Sarnico, finanziato dalla Fondazione Cariplo, con «Vela Insieme» (associazione nata nel 2002 con lo scopo d’integrare ed educare giovani con e senza disabilità, utilizzando il mare e la navigazione a vela come strumenti formativi) e con lo Yacht Club Bergamo tra i principali promotori.

La ripartenza dopo lo stop causa Covid

La nascita nel 2016 grazie alla passione dell’allora presidente della Regione Roberto Maroni, lo stop dopo il 2019 a causa della pandemia, e la voglia di rinascita in tempi recenti.

Il progetto promuove crociere di velaterapia della durata di cinque giorni all’interno dell’arcipelago toscano, che si terranno da giugno a settembre, precedute da weekend di brevi navigazioni sul lago di Iseo (da maggio a giugno) della durata di 3/4 ore per preparare i protagonisti alla collaborazione in navigazione, alle uscite e ai primi distacchi dalle famiglie.

Non solo vela

E con momenti speciali legati all’arteterapia grazie all’artista Noemi Zani, mentre la psicologa Beatrice Bellini modula l’intrattenimento dei partecipanti.

«La prima fase al lago è di fondamentale importanza poiché consente ai ragazzi di cominciare a conoscersi reciprocamente prima della convivenza stretta» «Sono davvero entusiasta che questo progetto abbia ripreso vita grazie alla Fondazione Cariplo, che ringrazio per averci scelto – dice il presidente di “Vela Insieme”, Bruno Brunone – Anche perché è completo. Dall’esperienza di convivenza e navigazione, la prima fase al lago prima delle uscite in mare è di fondamentale importanza poiché consente ai ragazzi di cominciare a conoscersi reciprocamente prima della convivenza stretta. Ecco perché è fondamentale avere un approccio soft attraverso la navigazione breve sul lago. Si comincia con una piccola esperienza prima della crociera più estesa».

La sede sul Sebino al Circolo di Sarnico

Padrone di casa, nel vero senso della parola, Lucio Cattaneo, presidente del Circolo Vela Sarnico (presente anche il direttore sportivo Giovanni Pezzoni): «È un onore essere stati scelti come sede dell’evento, cosi come lo è sostenere cause cosi nobili». Così Marco Golferini, vicepresidente dello Yacht Club Bergamo: «Anche quest’anno, con orgoglio e rinnovato entusiasmo continuiamo il nostro impegno verso l’inclusione: portiamo in barca persone con disabilità, regalando sorrisi e momenti di libertà sul lago. È un’emozione che si rinnova ogni volta».

La presentazione del progetto. Da sinistra: Giovanni Pezzoni, Bruno Brunone, il sindaco Arcangeli, Lucio Cattaneo e Marco Golferini La stessa emozione del primo cittadino di Sarnico Vigilio Paolo Arcangeli: «Ci tenevo moltissimo ad esserci. Anche perché l’inclusione è uno dei capisaldi del programma della nostra amministrazione e avrà sempre un’attenzione particolare».

Il calendario delle uscite