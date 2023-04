Dalla missione laica al sacerdozio, la Bolivia abbraccia don Giavarini

Dall’altra parte dell’emisfero, esattamente in terra boliviana, sabato 25 marzo la Chiesa di Bergamo ha gioito per l’ordinazione sacerdotale di un suo figlio: don Riccardo Giavarini. Le sue radici stanno nel paese di Telgate, da cui partì nel 1976, giovane missionario laico lasciando la famiglia di origine e dando inizio alla sua nuova famiglia con la moglie Bertha e i suoi cinque figli, per qualche anno in Perù e poi in Bolivia. L’azione di Riccardo, nella grande realtà di La Paz, la capitale, si è svolta a favore dei ragazzi nel carcere minorile con attenzione particolare alla giustizia riparativa, alle bambine adolescenti vittime della tratta e alla migrazione venezuelana. Il suo impegno a favore dei poveri si è intrecciato con i numerosi missionari bergamaschi che si sono susseguiti nella missione boliviana, di cui ricorrono i sessant’anni del suo inizio . Gli studi teologici, la formazione culturale e spirituale a cui si è dedicato nel tempo della Missione lo hanno reso partecipe della vita della Chiesa boliviana, in stretta collaborazione con i vescovi del luogo e in particolare con monsignor Eugenio Scarpellini e don Basilio Bonaldi.