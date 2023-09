Dispersa nel lago d’Iseo, le ricerche continuano: in azione il sonar

Squadre di nuovo in azione, lunedì 4 settembre, per le ricerche di Chiara Lindl, la turista di 20 anni originaria della Baviera caduta nelle acque dell’alto Sebino venerdì sera a seguito della manovra azzardata compiuta dall’amica di tre anni più grande che avrebbe preso i comandi del motoscafo per poi abbassare bruscamente la leva dell’acceleratore.

Le ricerche, lunedì 4 settembre In particolare, il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma lunedì mattina è sceso in campo con il sonar per scandagliare i fondali ed eseguire una mappatura, a cui seguirà nelle prossime ore l’impiego del Rov, un robot comandato a distanza. Nella mattinata i controlli hanno riguardato in particolare l’area del lago tra Castro e la Cava di Gre.

Nel porto di Pisogne è allestita l’Unità di comando locale che coordina le ricerche, dalla quale anche domenica erano partite le operazioni dei vigili del fuoco di Milano, Brescia, Bergamo e Lovere per perlustrare in superficie del tratto di lago compreso tra Lovere, Castro, Toline e la stessa Pisogne ha permesso ai vigili del fuoco di ottenere una sola drammatica conferma: Chiara va cercata sui fondali del lago d’Iseo.

La ricostruzione dei fatti, effettuata in base alle testimonianze dei sette giovani tornati a riva in stato di choc dopo aver perso di vista Chiara Lindl tra le acque del Sebino, sembrerebbe non lasciare spazio a dubbi sul fatto che si sia trattato di un drammatico incidente. La spinta improvvisa data dall’accelerazione del potente motoscafo avrebbe fatto perdere l’equilibrio alla giovane, che sembra si trovasse a prua, dove non c’è spazio per aggrapparsi, e che non si esclude possa aver battuto la testa prima di finire in acqua.