Dopo l’incidente in moto Simone sarà in gara alla «Pavia Venezia»

Dopo l’incidente in moto che il 20 agosto 2023 gli ha fatto perdere l’uso delle gambe, il ventinovenne Simone Cristinelli di Portirone di Parzanica non si è arreso : la lunga e faticosa riabilitazione, la vicinanza dei familiari e degli amici, la voglia di affrontare nuove sfide, gli hanno permesso di continuare a sorridere alla vita. Domenica 2 giugno parteciperà alla 71 a edizione della «Pavia Venezia», gara di motonautica insieme all’amico Pietro Pesci con cui percorrerà circa 400 chilometri lungo il Po e nel mare Adriatico fino ad arrivare alla darsena dell’arsenale della Serenissima.

Simone e Pietro hanno deciso di vivere questa avventura nel novembre scorso quando Pietro, esperto falegname, si è occupato del restauro di uno scafo «DP6» del 1968, mentre Simone, dopo la lunga degenza fatta di faticose riabilitazioni, si è interamente dedicato all’allestimento degli impianti, degli accessori e all’installazione del nuovo motore, un Mercury F225, che spingerà lo scafo da Pavia fino al traguardo veneziano. «Il progetto – racconta il fratello Luca – sta aiutando Simone a rimettersi in gioco, a riassaporare il gusto di riuscire a fare, in maniera diversa, il lavoro che ama». Una speciale imbracatura gli permette di avvicinarsi ai motori, di esaminarli e di ripararli, attività che svolge insieme a un altro «lavoro»: da quando è tornato a casa infatti ha iniziato, attraverso associazioni, scuole ed oratori, un’importante campagna di sensibilizzazione in tema di sicurezza sulla strada e di sicurezza sul lavoro e continuerà a diffondere la sua testimonianza. In particolare, il messaggio che Simone trasmette è che le disabilità non deve essere un ostacolo alle passioni di una vita e al proprio lavoro.