Emina ha dovuto cedere al male: «Ragazza speciale, amava la vita»

Chiuduno e Gorlago unite nel cordoglio per la morte di Emina Belotti, impiegata 31enne di Gorlago e residente a Chiuduno, uccisa da un male incurabile contro cui stava lottando da circa 4 anni. In queste ore tanti stanno facendo visita alla Casa del commiato Foglia di Calcinate dove si trova il corpo. Molti amici, conoscenti, colleghi si stanno stringendo intorno alla famiglia, al papà Giuseppe e al fidanzato Cristian con cui la ragazza viveva . Diverse manifestazione di affetto alla famiglia sono giunte alla camera ardente di via Ninona, invasa da numerose composizioni floreali bianche e rosa e da bigliettini con parole affettuose.