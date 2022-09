Esce a camminare e non rientra, ricerche a Telgate con i cani: ritrovato a tarda notte

Una squadra dei vigili del fuoco di Bergamo, i cinofili dei vigili del fuoco e l’Ucl sono intervenuti insieme ai carabinieri e alla Protezione civile per una ricerca persona dispersa a Telgate in via Cesare Battisti intorno alle 23 di martedì 20 settembre. Si tratta di uomo di 83 anni che era uscito a camminare alle 17 circa e non era rientrato a casa. I parenti, preoccupati, hanno dato l’allarme e sono partite le ricerche. Verso le 2 una squadra mista composta da vigili del fuoco, carabinieri di Grumello del Monte e Protezione civile di Telgate ha trovato l’anziano vicino a delle serre: era cosciente ma non riusciva a camminare, i vigili del fuoco hanno trasportato l’uomo e lo hanno affidato al personale sanitario in una zona sicura. L’anziano è poi stato portato all’ospedale di Chiari per gli accertamenti del caso. Sul posto anche il sindaco di Telgate Fabrizio Sala.