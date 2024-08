Fiamme in un’azienda di verniciatura, vigili del fuoco in azione a Tagliuno - Video

Un incendio è divampato nel pomeriggio di venerdì 2 agosto a Tagliuno di Castelli Calepio. L’allarme è scattato verso le 16 in via Ravizza, all’azienda «La Tinto Spruzzo», specializzata in verniciatura. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, dalla Centrale di Bergamo e dai distaccamenti volontari di Treviglio, Romano di Lombardia e Palazzolo sull’Oglio, che hanno spento le fiamme e hanno avviato le operazioni di bonifica delle aree compromesse. Non risultano feriti e i 15 dipendenti della ditta hanno immediatamente lasciato l’immobile.