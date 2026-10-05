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Cronaca / Val Calepio e Sebino Lunedì 05 Ottobre 2026

Frana sul lago d’Iseo, riaperta la litoranea tra Castro e Riva di Solto: la caduta massi danneggiò due auto

LA STATALE. La strada ha riaperto alle 12 di lunedì 5 ottobre. Era chiusa da sabato dopo la caduta di massi al Bògn: colpite due auto, nessun ferito.

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Redazione Web
Redazione Web
Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti

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Frana sul lago d’Iseo, riaperta la litoranea tra Castro e Riva di Solto: la caduta massi danneggiò due auto
La zona che era stata chiusa per la caduta dei massi

Castro

È stata riaperta alle 12 di lunedì 5 ottobre, la litoranea del lago d’Iseo tra Castro e Riva di Solto, chiusa dopo la caduta di massi di sabato 3 ottobre nella zona del Bògn.
Dopo il primo sopralluogo, i tecnici dell’Anas avevano ravvisato la necessità di un intervento di disgaggio, programmato per lunedì. Durante la chiusura, i veicoli venivano indirizzati verso Solto Collina ed Endine Gaiano. A seguire la situazione i sindaci Patrizia Carizzoni e Lorenzo Lazzari.

La caduta di massi al Bògn

Sabato, attorno alle 11, i massi avevano colpito due auto, sfondando un parabrezza e danneggiando l’altra carrozzeria. Nessun ferito: sulla prima viaggiavano una mamma, la bambina e il cane; sulla seconda una coppia di Lovere.

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Testimoni avevano visto un macigno finire nel lago. La caduta era avvenuta tra i chilometri 4,8 e 4,9 della statale 469, sotto il sentiero panoramico del Bògn, in un punto fino ad allora considerato sicuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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