Frana sul lago d’Iseo, riaperta la litoranea tra Castro e Riva di Solto: la caduta massi danneggiò due auto

È stata riaperta alle 12 di lunedì 5 ottobre, la litoranea del lago d’Iseo tra Castro e Riva di Solto, chiusa dopo la caduta di massi di sabato 3 ottobre nella zona del Bògn.

Dopo il primo sopralluogo, i tecnici dell’Anas avevano ravvisato la necessità di un intervento di disgaggio, programmato per lunedì. Durante la chiusura, i veicoli venivano indirizzati verso Solto Collina ed Endine Gaiano. A seguire la situazione i sindaci Patrizia Carizzoni e Lorenzo Lazzari.

La caduta di massi al Bògn

Sabato, attorno alle 11, i massi avevano colpito due auto, sfondando un parabrezza e danneggiando l’altra carrozzeria. Nessun ferito: sulla prima viaggiavano una mamma, la bambina e il cane; sulla seconda una coppia di Lovere.