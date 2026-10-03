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Cronaca / Val Calepio e Sebino Sabato 03 Ottobre 2026

Riva di Solto, paura per una frana sulla 469: due auto coinvolte ma nessun ferito. Strada ancora chiusa - Foto

IL FATTO. Grande paura sulla «Sebina Occidentale»: coinvolte una Ford Kuga e una Volkswagen T-Roc. A bordo una mamma con il figlio di Riva di Solto e una coppia di Lovere. Nessuno è rimasto ferito.

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Redazione Web
Redazione Web
Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti

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Riva di Solto, paura per una frana sulla 469: due auto coinvolte ma nessun ferito. Strada ancora chiusa - Foto
L’Anas presente sulla strada a Riva di Solto: la strada è stata chiusa. Qui il vetro sfondato di una delle due auto

Riva di Solto

Tragedia sfiorata nella mattinata di sabato 3 ottobre sulla Strada statale 469 «Sebina Occidentale» a Riva di Solto, dove una frana ha investito la carreggiata coinvolgendo due automobili.

Fortunatamente, nonostante la grande paura, nessuna delle persone a bordo dei mezzi è rimasta ferita.La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il km 4,800 e il km 4,900, con il traffico deviato sulla viabilità locale.

Riva di Solto, paura per una frana sulla 469: due auto coinvolte ma nessun ferito. Strada ancora chiusa - Foto
L’auto danneggiata
Riva di Solto, paura per una frana sulla 469: due auto coinvolte ma nessun ferito. Strada ancora chiusa - Foto
La strada chiusa
Riva di Solto, paura per una frana sulla 469: due auto coinvolte ma nessun ferito. Strada ancora chiusa - Foto
L’auto colpita dalla frana

La strada resterà chiusa fino a quando non sarà possibile consentire nuovamente la circolazione in sicurezza

Due veicoli coinvolti, nessun ferito

Riva di Solto, paura per una frana sulla 469: due auto coinvolte ma nessun ferito. Strada ancora chiusa - Foto
Il sasso che ha colpito il cristallo della auto

Le due vetture coinvolte sono una Ford Kuga e una Volkswagen T-Roc. Su una delle auto viaggiavano una mamma con il figlio, residenti a Riva di Solto; sull’altra c’era invece una coppia di Lovere. Una vettura è stata colpita sulla carrozzeria, mentre per la seconda un danno più grave con un masso che ha sfondato il parabrezza. Per tutti soltanto un grande spavento: la caduta di materiale sulla strada avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma fortunatamente non si registrano feriti.
Alle 14 l’auto meno danneggiata è stata spostata: resta quella con il cristallo sfondato mentre la strada resta chiusa in attesa di un geologo.

Riva di Solto, paura per una frana sulla 469: due auto coinvolte ma nessun ferito. Strada ancora chiusa - Foto
Strada chiusa dopo la frana a RIva di Solto
Riva di Solto, paura per una frana sulla 469: due auto coinvolte ma nessun ferito. Strada ancora chiusa - Foto
Il parabrezza sfondato
Riva di Solto, paura per una frana sulla 469: due auto coinvolte ma nessun ferito. Strada ancora chiusa - Foto
Il parabrezza sfondato

Strada chiusa e verifiche in corso

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nelle verifiche necessarie per mettere in sicurezza il tratto interessato. La «Sebina Occidentale» resterà chiusa fino a quando non saranno ripristinate le condizioni necessarie per consentire la circolazione in sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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