Riva di Solto, paura per una frana sulla 469: due auto coinvolte ma nessun ferito. Strada ancora chiusa - Foto

Tragedia sfiorata nella mattinata di sabato 3 ottobre sulla Strada statale 469 «Sebina Occidentale» a Riva di Solto, dove una frana ha investito la carreggiata coinvolgendo due automobili.

Fortunatamente, nonostante la grande paura, nessuna delle persone a bordo dei mezzi è rimasta ferita.La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il km 4,800 e il km 4,900, con il traffico deviato sulla viabilità locale.

L’auto danneggiata La strada chiusa L’auto colpita dalla frana

La strada resterà chiusa fino a quando non sarà possibile consentire nuovamente la circolazione in sicurezza

Due veicoli coinvolti, nessun ferito

Il sasso che ha colpito il cristallo della auto Le due vetture coinvolte sono una Ford Kuga e una Volkswagen T-Roc. Su una delle auto viaggiavano una mamma con il figlio, residenti a Riva di Solto; sull’altra c’era invece una coppia di Lovere. Una vettura è stata colpita sulla carrozzeria, mentre per la seconda un danno più grave con un masso che ha sfondato il parabrezza. Per tutti soltanto un grande spavento: la caduta di materiale sulla strada avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Alle 14 l’auto meno danneggiata è stata spostata: resta quella con il cristallo sfondato mentre la strada resta chiusa in attesa di un geologo.

Strada chiusa dopo la frana a RIva di Solto

Il parabrezza sfondato Il parabrezza sfondato

Strada chiusa e verifiche in corso