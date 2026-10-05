Frana sulla litoranea del lago, lunedì 5 ottobre via al disgaggio dei massi

La litorana del lago d’Iseo resterà chiusa, tra Castro e Riva di Solto, almeno fino a lunedì 4 ottobre: dopo la scarica di massi che sabato ha colpito due auto nella zona del Bògn, l’Anas aveva effettuato un primo sopralluogo e i tecnici avevano ravvisato la necessità di effettuare un intervento di disgaggio.

La pulizia della parete è stata quindi programmata per lunedì e fino a quando la zona non sarà di nuovo sicura, le auto e gli altri veicoli non potranno passare. Anche moto e bici, a Castro nella zona del ponte sul Borlezza e a Riva di fronte all’ex campeggio, vengono invitate a passare da Solto Collina e Endine Gaiano, lo stesso tragitto che gli autobus scolastici normalmente percorrono tutti i giorni.

I sindaci dei due paesi direttamente interessati, Patrizia Carizzoni a Castro e Lorenzo Lazzari a Riva di Solto, seguono con attenzione l’evolversi della situazione e sperano di ricevere in giornata la chiamata dall’Anas che li avvisi della riapertura della strada.

La frana di sabato

Sabato mattina, attorno alle 11, una scarica di massi aveva colpito due auto, sfondando il parabrezza di una e colpendo la carrozzeria dell’altra. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto un macigno finire nel lago, mentre sulle due auto sono arrivati pietro più piccole, ma che avrebbero comunque potuto provocare una tragedia. Su una delle due auto, viaggiavano una mamma con la sua bambina e il loro cane: solo la prontezza della donna ha evitato il peggio. Sulla seconda c’era invece una coppia di Lovere che ha raccontato di aver sentito come una grandinata improvvisa travolgere la carrozzeria del proprio veicolo.