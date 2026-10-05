Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino Lunedì 05 Ottobre 2026

Frana sulla litoranea del lago, lunedì 5 ottobre via al disgaggio dei massi

IL DISSESTO. Tra Castro e Riva di Solto, è successo sabato 3 ottobre. Coinvolte due auto, fortunatamente senza feriti. Lunedì il sopralluogo, per ora la strada resta chiusa.

Lettura 1 min.
Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Frana sulla litoranea del lago, lunedì 5 ottobre via al disgaggio dei massi
L’auto colpita da un sasso caduto dalla parete rocciosa

Castro

La litorana del lago d’Iseo resterà chiusa, tra Castro e Riva di Solto, almeno fino a lunedì 4 ottobre: dopo la scarica di massi che sabato ha colpito due auto nella zona del Bògn, l’Anas aveva effettuato un primo sopralluogo e i tecnici avevano ravvisato la necessità di effettuare un intervento di disgaggio.

La pulizia della parete è stata quindi programmata per lunedì e fino a quando la zona non sarà di nuovo sicura, le auto e gli altri veicoli non potranno passare. Anche moto e bici, a Castro nella zona del ponte sul Borlezza e a Riva di fronte all’ex campeggio, vengono invitate a passare da Solto Collina e Endine Gaiano, lo stesso tragitto che gli autobus scolastici normalmente percorrono tutti i giorni.

I sindaci dei due paesi direttamente interessati, Patrizia Carizzoni a Castro e Lorenzo Lazzari a Riva di Solto, seguono con attenzione l’evolversi della situazione e sperano di ricevere in giornata la chiamata dall’Anas che li avvisi della riapertura della strada.

Leggi anche

La frana di sabato

Sabato mattina, attorno alle 11, una scarica di massi aveva colpito due auto, sfondando il parabrezza di una e colpendo la carrozzeria dell’altra. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto un macigno finire nel lago, mentre sulle due auto sono arrivati pietro più piccole, ma che avrebbero comunque potuto provocare una tragedia. Su una delle due auto, viaggiavano una mamma con la sua bambina e il loro cane: solo la prontezza della donna ha evitato il peggio. Sulla seconda c’era invece una coppia di Lovere che ha raccontato di aver sentito come una grandinata improvvisa travolgere la carrozzeria del proprio veicolo.

I lavori che l’Anas effettuerà diranno se possa essere considerato solo un episodio isolato

Per il punto in cui si è verificata la caduta massi, compreso tra la progressiva chilometrica 4.8 e 4.9 della strada statale 469, si è trattato di una novità: sopra, passa il sentiero che permette di apprezzare dall’alto il Bògn e fino all’altro giorno sembrava una zona sicura, al riparo dal rischio di frane e smottamenti. I lavori che l’Anas effettuerà diranno se possa essere considerato solo un episodio isolato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castro
Endine Gaiano
Lovere
Riva di Solto
Solto Collina
Frane, Valanghe
Disastri (generico)
Trasporti
Economia, affari e finanza
Disastri, Incidenti
Mari, Oceani, Laghi
Risorse naturali
Ambiente
Patrizia Carizzoni
Lorenzo Lazzari
Giuseppe Arrighetti
anas