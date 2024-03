Le guide alpine in Italia sono un migliaio, le donne una ventina, quattro quelle del collegio della Lombardia: la bergamasca Nadia Tiraboschi, la valtellinese Renata Rossi (prima in Italia), la milanese Valentina Casellato.Poi c’è Giulia Venturelli, che riesce a tenere insieme la Capitale della cultura italiana 2023: nata e cresciuta a Brescia, per la precisione Gussago, ha scelto di abitare a Sovere per essere a metà strada delle montagne dove lavora più spesso, la Presolana e l’Adamello insieme a quelli che lei chiama «ospiti» e non «clienti». «Con alcuni di loro – racconta – si instaura anche un rapporto di amicizia, perché tornano spesso da me, ma per come ho impostato il mio lavoro è soprattutto un’occasione per vedere i loro progressi: mi chiamano quando vogliono effettuare un’escursione particolare e mi raccontano tutto quello che hanno fatto dall’ultima volta che ci siamo visti».

Dalla Patagonia al Nepal

Giulia Venturelli ha 34 anni. Ha esplorato tutte le Alpi, ma anche la Patagonia da cui è appena tornata, le montagne del Nepal, quelle degli Stati Uniti: «Il sogno è di riuscire a scalare le Torri di Trango in Pakistan», dove la porta una passione più forte anche di una laurea in Scienze sociali. «L’ho presa nel 2013, ma già dal primo anno sentivo che l’unico lavoro che sognavo era la possibilità di stare all’aperto: così nel 2014 ho provato le selezioni per diventare guida alpina e sono stata ammessa al corso, fino a ottenere il titolo di guida alpina nel 2016». Da allora c’è stato di mezzo il Covid, che per molti ha segnato uno spartiacque per la frequentazione della montagna, letteralmente esplosa negli ultimi tre anni: «Sicuramente oggi sui sentieri e nei rifugi si incontra molta più gente che in passato e, inevitabilmente, aumentando il numero dei frequentatori della montagna aumenta anche il numero degli incidenti. Tuttavia mi accorgo che oggi manca la cultura in senso lato: me ne accorgo quando in rifugio le persone non sparecchiano il loro tavolo, me ne accorgo quando gli escursionisti partono al mattino con il loro zaino e, essendoci il sole, vorrebbero lasciare gli indumenti pesanti in auto».

La passione