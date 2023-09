Gli alpini di Bergamo e Brescia sfilano tra Sarnico e Paratico - Foto

Sbarco sul lago per le penne nere. Oltre un migliaio di alpini hanno invaso questo pomeriggio, 23 settembre, il ponte che unisce le due province a Sarnico e Paratico nell’anno della Cultura Bergamo-Brescia 2023. Uno sbarco fra applausi accompagnato dalla chiusura per mezz’ora del ponte per consentire l’incontro fra i due gruppi sempre uniti. Una giornata per rinsaldare un legame fra le sezioni di Bergamo, Brescia, Salò-Monte Suello e Vallecamonica.

Un sabato di festa iniziato nella mattinata sotto il sole e conclusasi nel pomeriggio con gli ombrelli aperti. Ma poco male per il lungo corteo, che dopo l’incontro in mezzo al ponte si è spostato a Paratico e successivamente a Sarnico per ricordare, fra gonfaloni, gagliardetti dei gruppi e autorità, che le due città rimarranno legate anche allo scadere di questo anno impensabile che le ha unite e premiare. «Un evento che vuole sottolineare la nostra cultura, di montagna ma non soltanto – ha commentato Giorgio Sonzogni, presidente Ana Bergamo – c’è una unità di intenti e condivisione con Brescia, tipico dello spirito della famiglia alpina, fatto di concretezza e identità».

