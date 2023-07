Grave incidente a Sarnico, due giovani in moto feriti nel frontale con un’auto

Grave incidente stradale nella serata di giovedì 27 luglio a Sarnico, sulla statale 469 Sebina Occidentale, nel tratto che prende il nome di Corso Europa all’altezza del parco Paroletti e del Poggio Fiorito. Verso le 21 una moto Kawasaki 750 con a bordo due giovani di 23 e 31 anni si è scontrata frontalmente con una Ford Mondeo sulla quale viaggiava una coppia. Secondo le prime informazioni disponibili, la moto viaggiava da Predore in direzione Sarnico, mentre l’auto proveniva dalla direzione opposta. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dello scontro.

(Foto di San Marco)

L’impatto è stato violento e i due giovani sono stati sbalzati di sella. Scattato l’allarme, sono arrivati sul posto due elicotteri, atterrati nelle vicinanze, due ambulanze e l’automedica. I due giovani dopo le prime cure sul posto sono stati caricati sugli elicotteri diretti all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo e al Civile di Brescia, entrambi in codice rosso. Il conducente dell’auto è stato invece portato all’ospedale di Seriate per accertamenti, le sue condizioni non sono gravi; illesa la moglie. Sul posto i carabinieri di Sarnico e Grumello del Monte. La strada è stata chiusa per circa un’ora. Tante persone, dopo aver udito lo schianto, sono accorse sul posto.