Grumello, auto finisce in una scarpata e si ribalta: illesi i 4 ventenni a bordo

Stando alle prime ricostruzioni, attorno alle 5 tre ragazzi di 25 anni (tra cui il ragazzo al volante) e una ventitreenne stavano viaggiando su una Volkswagen T-Roc lungo via Lega Lombarda , la strada che costeggia l’autostrada A4. I giovani, residenti nella zona, stavano tornando a casa dopo aver trascorso la notte in compagnia, ma per ragioni ancora ignote l’auto è sbandata e finita in una grande buca che si trova nel terreno a fianco della strada , all’altezza dell’immissione nella rotatoria in zona Mc Donald’s. Il mezzo ha poi fermato la sua corsa ribaltandosi e finendo incastrata tra la scarpata e un pilastro.