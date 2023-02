Il dottor Guizzetti in pensione dopo 42 anni: «Mi mancano già tutti i miei pazienti»

Dopo aver lasciato lo scorso mese di aprile il ruolo di consigliere comunale e aver rimesso nelle mani del sindaco Alex Pennacchio l’incarico di assessore ai Lavori pubblici, per problemi di salute, l’ex primo cittadino di Lovere, il dottor Giovanni Guizzetti, è ufficialmente in pensione: martedì 31 gennaio è stato il suo ultimo giorno di lavoro come medico di base per un migliaio di pazienti assistiti da cui, in queste ore, sta continuamente ricevendo manifestazioni di stima insieme a messaggi e chiamate di ringraziamento . «Quasi 42 anni passati a svolgere questa professione con impegno, passione e anche sacrificio – racconta lo stesso Guizzetti – non si dimenticano da un giorno all’altro. È arrivato per me il momento di ritirarmi dall’ambulatorio, un momento non desiderato, ma necessario: da un lato sono contento, dall’altro dico “purtroppo”. Mi ci vorrà certamente un po’ di tempo per metabolizzare questa mia nuova condizione da pensionato».