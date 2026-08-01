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Cronaca / Val Calepio e Sebino Sabato 01 Agosto 2026

Ikaros, a settembre lezioni regolari con i nuovi gestori

FORMAZIONE. Dopo la revoca dell’accreditamento alla Fondazione, 4 enti uniti a Grumello e a Calcio ne arriva uno da Gorgonzola. Confermate le sedi.

Lettura 1 min.
emma crescenti
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Ikaros, a settembre lezioni regolari con i nuovi gestori
A Grumello i corsi sono confermati nella vecchia sede

Per i 1.300 studenti delle ex scuole professionali Ikaros, a settembre le lezioni ripartiranno regolarmente. Per alcuni, come gli iscritti a Grumello del Monte, Calcio e Trezzano sul Naviglio (Milano), la campanella suonerà nella vecchia scuola, grazie agli accordi sottoscritti tra i nuovi enti e la Fondazione. A Buccinasco, sempre nel Milanese, gli studenti saranno invece distribuiti nelle diverse sedi messe a disposizione dal pool di realtà accreditate. Ma il risultato non cambia: si riparte senza interruzioni.

«Abbiamo garantito la continuità in tutti i corsi e i percorsi delle aree tecniche e formative», commenta soddisfatta l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi, sottolineando «lo sforzo corale e silenzioso» per tutelare il futuro degli studenti.

La storia recente delle scuole Ikaros

Una vera e propria corsa contro il tempo, iniziata il 9 luglio dopo la revoca da parte di Regione Lombardia dell’accreditamento alla Fondazione Ikaros, al centro di una vertenza sindacale per il mancato pagamento degli stipendi e di una bufera legata a presunte «irregolarità e difformità» nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Il 10 luglio è stata aperta la manifestazione di interesse rivolta agli enti accreditati disponibili a subentrare nei percorsi triennali e di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l’anno formativo 2026/2027, per i quali Regione Lombardia ha messo a disposizione 5,7 milioni di euro: la risposta è stata rapida e articolata, con diversi enti che si sono attivati, anche in rete tra loro, per assicurare la prosecuzione dei corsi e valutare il reinserimento dei docenti già inquadrati dalle Fondazioni Ikaros ed Et Labora. Per quest’ultima l’istruttoria - seguita alla revoca dell’accreditamento e all’apertura del nuovo «bando» - si concluderà nei prossimi giorni.

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«Siamo davvero soddisfatti - continua Tironi – per questa tempestiva risposta da parte degli enti lombardi accreditati, che si sono attivati immediatamente e diffusamente per offrire agli studenti valide alternative alla situazione da cui provenivano, rassicurando così le loro famiglie che stavano vivendo con comprensibile preoccupazione queste fasi delicate».

A Grumello del Monte i percorsi formativi continueranno a svolgersi nella sede attuale e saranno assicurati dal nuovo polo formativo integrato «Insieme», un modello di collaborazione che mette in rete le realtà bresciane Ok School Academy e Agenzia Formativa Don Tedoldi, e le bergamasche Fondazione Isb e Centro Studi Teorema. Anche a Calcio i corsi ripartiranno nella sede di via Avis Aido e saranno gestiti dall’Accademia Martesana di Gorgonzola. Nel Milanese, a Trezzano sul Naviglio i corsi saranno gestiti nella sede attuale da Alam (Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese), mentre a Buccinasco gli studenti si divideranno nelle sedi messe a disposizione da un pool di enti tra cui il Capac e il centro di formazione Galdus di Milano, la Fondazione Luigi Clerici e l’Agenzia Metropolitana per la formazione, l’orientamento e il lavoro di Rozzano.

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