Il ghiacciaio dell’Adamello «segna» il cambiamento climatico

Il ghiacciaio dell’Adamello rischia di non arrivare al 2100 e tra 80 anni non resterà più nulla dello scenario che aveva suggerito il nome di «Guerra bianca». Lo dicono le previsioni di alcuni glaciologi che tengono conto degli dati raccolti in estate ed elaborati dal Servizio Glaciologico Lombardo e dai ricercatori del progetto ClimAda.