Il lago d’Iseo si prepara al set tra divieti, prove costumi e spoiler delle scene

C’è chi spera di riuscire a intravederli, Zoe Saldana e Matthew McConaughey, sul lago d’Iseo dopo una tappa (quanto meno di lei, come testimoniano le sue pagine social) tra Napoli e la Costiera amalfitana, dove per altro sarebbe già al lavoro le troupe principale del film «Positano», diretto dal regista Daniel Roher, anche lui premio Oscar come i due divi di Holliwood. «Chissà se anche loro saranno qui in piazza», spera una tavernolese durante il consueto giro mattutino tra le attività commerciali fronte lago. «Ci hanno detto che non potremo uscire sui balconi», le fa eco un’altra, che abita nella frazione di Cambianica. Ma alle finestre, dietro i fiori e agli angoli delle strade «blindate» dagli addetti alla sicurezza e dai tecnici, ci saranno sicuramente gli sguardi di chi si potrà affacciare direttamente sul set di un film internazionale. «Quando ricapita?», dice un’altra fuori dal bar.

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Fermento in vista del primo ciak

A Tavernola – così come a Castro, Riva, Lovere e Costa Volpino – c’è fermento e da giorni non si parla d’altro, in vista del primo ciak di lunedì 25 maggio. I tecnici stanno finendo il giro dei citofoni per montare in anticipo alcune delle «americane» che supporteranno le telecamere.

Sul lungolago e nei parcheggi che saranno off limits sono comparsi i cartelli di divieto di sosta. Il Comune si è mosso in anticipo con le ordinanze e le mappe per la viabilità, per cercare di limitare i disagi, che non mancheranno dato che la litoranea è l’unica strada per entrare e uscire dal paese. E lo stesso vale per gli altri paesi rivieraschi.

L’oratorio è la base per trucco e costumi delle comparse I due piani superiori dell’oratorio di Tavernola occupati da abiti e sale prova Via vai incessante di comparse che provano gli abiti in vista dell’inizio delle riprese

Vetrina internazionale e i possibili disagi

Il film che verrà diffuso da Netflix non è ancora stato ultimato e sta già diventando un’importante vetrina per il Sebino, che da giorni si sta popolando di turisti stranieri, ma sarà anche una prova di forza e pazienza per chi, il lago, lo abita tutti i giorni e si deve spostare per lavoro, scuola e altre necessità. Sta di fatto che, alimentata dalla curiosità, dai rumors e dai primi spoiler, la febbre da film sta salendo e la prossima si preannuncia una settimana di fuoco. Non solo perché i termometri sfioreranno i trenta gradi.

Sartoria e sala prove in oratorio

All’oratorio di Tavernola – affittato a fronte di una cospicua offerta – è fitto il via vai delle comparse che si presentano per la prova costume. Nel teatro è stata allestita la sartoria, mentre al piano superiore ci sono già gli specchi per il trucco e le acconciature. I van e i camion con abiti, attrezzature e perfino per il trasporto delle comparse vanno e vengono da via Valle, sotto gli occhi di chi va a prendere il pane nella forneria di fronte.

Contratti con bar e ristoranti: saranno chiusi

Bar e ristoranti verranno utilizzati per alcune riprese o come deposito per le attrezzature che serviranno per la scena rocambolesca girata fronte lago. Anche i bar e i ristoranti sono più popolati del solito: dopo la prova costume c’è chi si ferma per un aperitivo vista lago. Ma lunedì le attività saranno chiuse: alcune perché, materialmente, con tutti (o quasi) i parcheggi precettati sarà impossibile lasciare l’auto per le commissioni, mentre quelle di piazza sopra hanno firmato un contratto – comprese clausole di riservatezza – con la produzione. Bar e ristoranti verranno utilizzati per alcune riprese o come deposito per le attrezzature che serviranno per la scena rocambolesca che verrà girata fronte lago: si tratterebbe di un testacoda a oltre cento chilometri orari, forse nell’ambito di un inseguimento che potrebbe proseguire sulle strade di Cambianica e lungo la bretella.

A Tavernola i tecnici preparano la strumentazione e le «americane» per le riprese di lunedì 25 maggio

A Lovere via i pali della piazza

Qui dovrebbe essere girata una spettacolare scena con un’auto destinata a ribaltarsi più volte fino a ridosso delle vetrine e dei dehors Auto che sfrecciano anche a Lovere, dove si vedono i primi lavori legati alle richieste della sceneggiatura: ieri una ditta incaricata dal Comune ha provveduto a rimuovere otto pali che delimitano la strada dalla parte pedonale di piazza Tredici martiri. Qui dovrebbe essere girata una spettacolare scena con un’auto destinata a ribaltarsi più volte fino a ridosso delle vetrine e dei dehors. Dentro ai negozi e ai locali (anche qui sono già stati siglati i contratti) non potrà però esserci nessuno: qualche commerciante si lascia scappare le prime indicazioni. «Dovremo tenere accese le luci all’interno, come se fossimo aperti, ma l’attività sarà ferma».

Tre settimane di riprese

Sono tre i giorni in cui verranno girate le scene loveresi: giovedì 28 maggio e venerdì 5 giugno le riprese si concentreranno in piazza Tredici Martiri, sul lungolago e in centro storico. Lunedì 8 giugno riguarderanno via Giorgio Oprandi, S. Maurizio,la stradetta Trello e via Papa Giovanni XXIII. A Tavernola, dopo le riprese di lunedì 25 maggio, le telecamere torneranno il 3 giugno a Cambianica. La bretella resterà chiusa anche il 2, 3, 8 e 9 giugno, mentre il parcheggio di Gallinarga per tutta la prossima settimana resterà a disposizione della troupe. L’altra è attesa tra oggi e domani alla Baia delle Rose di Costa Volpino.

Le ordinanze: strade chiuse e divieti di sosta

Da lunedì 25 maggio le strade e i parcheggi tra Tavernola, Riva di Solto, Castro e Lovere saranno «blindati» per lasciare spazio alle due troupe, che si sposteranno tra un set e l’altro del Sebino bergamasco e bresciano per tre settimane. Da qui la necessità di imporre il divieto di sosta in alcuni parcheggi, che saranno usati per i mezzi d’opera della produzione. Le strade interessate dalle riprese, invece, saranno chiuse a intermittenza, con finestre dai quindici ai trenta minuti, per poi far smaltire il traffico prima del ciak successivo. Il tratto tra Riva e Castro, invece, sarà off limits h24 da lunedì fino al 29 maggio e poi dal 3 al 5 giugno e dall’8 all’11 giugno.