Litoranea off limits per le riprese. Tra Riva di Solto e Castro chiusa 12 giorni
SUL SEBINO. Si gira dal 25 maggio. Prime ordinanze in attesa di cast e tecnici. A Tavernola strade a intermittenza. Il piano per Lovere ancora in definizione.
Il lago d’Iseo si prepara a trasformarsi in un set hollywoodiano. Tra fine maggio e metà giugno le strade della sponda bergamasca, da Tavernola a Lovere, faranno spazio ai mezzi della troupe, alle cineprese e ai ciak del film «Positano», nuova produzione internazionale targata Wildside che porterà sul Sebino due star del cinema mondiale come Matthew McConaughey e Zoe Saldana. Ma insieme al fascino del grande schermo arriveranno inevitabilmente anche alcuni disagi alla circolazione, soprattutto lungo la litoranea, la statale 469.
Cresce l’attesa
Da lunedì 25 maggio a metà giugno il traffico quotidiano lungo la Sebina occidentale lascerà posto ai tempi del cinema: strade chiuse e deviazioni accompagneranno le riprese del progetto del regista premio Oscar Daniel Roher, che per il suo film ha scelto il fascino dei paesaggi dell’Iseo. L’attesa sul territorio è alta già da settimane. Ad aprile i casting a Iseo avevano richiamato centinaia di persone da tutta la Lombardia, innescando una sorta di «turismo cinematografico», tra curiosi e aspiranti comparse. Le riprese invece interesseranno soprattutto il tratto compreso tra Tavernola, Riva di Solto e Lovere, con inevitabili modifiche alla viabilità lungo la ss 469 e le strade che dal lago salgono verso Vigolo e Parzanica.
Nella prima giornata, dalle 7 alle 16 le riprese coinvolgeranno via Sarnico, via Roma e piazza Sopra. Nel pomeriggio, dalle 13 alle 20, i set si sposteranno sulla sp 78 tra via Cambianica, via Rivolta e l’inizio di via Calchere. Il 3 giugno, invece, si girerà nel tratto finale di via Rivolta, l’inizio di via Calchere e l’area dell’incrocio della bretella
Info e date
A Tavernola i principali disagi sono previsti per lunedì 25 maggio e mercoledì 3 giugno. Nella prima giornata, dalle 7 alle 16 le riprese coinvolgeranno via Sarnico, via Roma e piazza Sopra. Nel pomeriggio, dalle 13 alle 20, i set si sposteranno sulla sp 78 tra via Cambianica, via Rivolta e l’inizio di via Calchere. Il 3 giugno, invece, si girerà nel tratto finale di via Rivolta, l’inizio di via Calchere e l’area dell’incrocio della bretella. Durante le riprese saranno effettuate interruzioni temporanee del traffico di circa quindici minuti, alternate a riaperture più lunghe per consentire il passaggio dei veicoli: mezzi di soccorso e il trasporto pubblico locale, in ogni caso, saranno sempre garantiti. «Anche negli orari di maggiore traffico mattutino e di mezzogiorno – ha assicurato il sindaco, Roberto Martinelli – si cercherà di agevolare il più possibile gli utenti della strada».
Le riprese a Riva di Solto
dal 25 al 29 maggio e ancora dal 3 al 5 e dall’8 all’11 giugno. Il 2 giugno, invece, sono previste soltanto brevi interruzioni per alcune scene specifiche
Molto più pesante l’impatto previsto a Riva di Solto, dove la ss 469 verso Castro sarà completamente chiusa al traffico per intere giornate: dal 25 al 29 maggio e ancora dal 3 al 5 e dall’8 all’11 giugno. Il 2 giugno, invece, sono previste soltanto brevi interruzioni per alcune scene specifiche. «Chiediamo a tutti comprensione e pazienza», si legge nel comunicato diramato dall’amministrazione comunale del sindaco Lorenzo Lazzari, sottolineando la «straordinaria opportunità di visibilità e promozione turistica per il nostro territorio». Per chi si sposta tra i due Comuni, non resterà che il giro lungo passando da Solto Collina e poi Lovere, uno dei fulcri delle riprese. Qui il piano definitivo della viabilità – spiega la sindaca Claudia Taccolini – è ancora in fase di definizione. L’ordinanza verrà predisposta sulla base delle esigenze tecniche della produzione cinematografica, tuttora in contatto con il Comune. Situazione simile anche a Castro, dove non sono previste chiusure complete delle strade, ma potrebbero esserci disagi legati al parcheggio nei pressi della Lucchini Rs, che «potrebbe essere riservato per alcuni giorni al cast e ai mezzi della troupe – sottolinea la sindaca, Patrizia Carizzoni –, anche se le date definitive non sono ancora state ufficializzate».
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