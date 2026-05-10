Litoranea off limits per le riprese. Tra Riva di Solto e Castro chiusa 12 giorni

Il lago d’Iseo si prepara a trasformarsi in un set hollywoodiano. Tra fine maggio e metà giugno le strade della sponda bergamasca, da Tavernola a Lovere, faranno spazio ai mezzi della troupe, alle cineprese e ai ciak del film «Positano», nuova produzione internazionale targata Wildside che porterà sul Sebino due star del cinema mondiale come Matthew McConaughey e Zoe Saldana. Ma insieme al fascino del grande schermo arriveranno inevitabilmente anche alcuni disagi alla circolazione, soprattutto lungo la litoranea, la statale 469.

Cresce l’attesa

Da lunedì 25 maggio a metà giugno il traffico quotidiano lungo la Sebina occidentale lascerà posto ai tempi del cinema: strade chiuse e deviazioni accompagneranno le riprese del progetto del regista premio Oscar Daniel Roher, che per il suo film ha scelto il fascino dei paesaggi dell’Iseo. L’attesa sul territorio è alta già da settimane. Ad aprile i casting a Iseo avevano richiamato centinaia di persone da tutta la Lombardia, innescando una sorta di «turismo cinematografico», tra curiosi e aspiranti comparse. Le riprese invece interesseranno soprattutto il tratto compreso tra Tavernola, Riva di Solto e Lovere, con inevitabili modifiche alla viabilità lungo la ss 469 e le strade che dal lago salgono verso Vigolo e Parzanica.

Nella prima giornata, dalle 7 alle 16 le riprese coinvolgeranno via Sarnico, via Roma e piazza Sopra. Nel pomeriggio, dalle 13 alle 20, i set si sposteranno sulla sp 78 tra via Cambianica, via Rivolta e l’inizio di via Calchere. Il 3 giugno, invece, si girerà nel tratto finale di via Rivolta, l’inizio di via Calchere e l’area dell’incrocio della bretella

Info e date

A Tavernola i principali disagi sono previsti per lunedì 25 maggio e mercoledì 3 giugno. Nella prima giornata, dalle 7 alle 16 le riprese coinvolgeranno via Sarnico, via Roma e piazza Sopra. Nel pomeriggio, dalle 13 alle 20, i set si sposteranno sulla sp 78 tra via Cambianica, via Rivolta e l’inizio di via Calchere. Il 3 giugno, invece, si girerà nel tratto finale di via Rivolta, l’inizio di via Calchere e l’area dell’incrocio della bretella. Durante le riprese saranno effettuate interruzioni temporanee del traffico di circa quindici minuti, alternate a riaperture più lunghe per consentire il passaggio dei veicoli: mezzi di soccorso e il trasporto pubblico locale, in ogni caso, saranno sempre garantiti. «Anche negli orari di maggiore traffico mattutino e di mezzogiorno – ha assicurato il sindaco, Roberto Martinelli – si cercherà di agevolare il più possibile gli utenti della strada».

Le riprese a Riva di Solto