Il lago sfiora il sold out: «Quasi alta stagione»

Il tutto esaurito no, ma prenotazioni decisamente buone: per il turismo del lago d’Iseo iniziano le due settimane che daranno l’impronta a tutta la stagione e le attese sono positive. Negli alberghi le camere sono quasi tutte prenotate, specialmente nelle giornate clou (Pasqua e Pasquetta, il weekend successivo con la Sarnico Lovere Run e il ponte del 1° maggio) e i gestori sono ottimisti: se il meteo si mette al bello, si aspettano lo sprint finale per riempirle. Nei ristoranti invece già oggi è difficile sperare di sedersi a tavola nei giorni di festa e visto che i menù sono «impegnativi» inutile sperare nel secondo turno: solo chi ha già prenotato è sicuro di trovare posto.

«L’unica incognita – spiega Andrea Zandonai, responsabile del settore turismo del comune di Lovere – è proprio il meteo, ma anche in questi giorni abbiamo visto in giro molti stranieri e le strutture ricettive hanno mediamente percentuali di riempimento fra il 50 e il 70%, andando poi a completarle nel fine settimane». All’ufficio informazioni di piazza Tredici martiri entrano principalmente stranieri (tedeschi, francesi, belgi inglesi) «che apprezzano – aggiunge Zandonai – le opportunità del nostro territorio, in primis le gite in battello e a seguire le escursioni a piedi o in bicicletta».

Proprio sui battelli Michele Forchini dell’Ostello del Porto sottolinea: «È difficile far capire ai nostri ospiti, specialmente quelli che arrivano dall’estero, che le corse sono garantite tutti i giorni solo d’estate: certamente, poter contare su questo servizio anche nei feriali dei mesi di aprile e maggio, quando per gli stranieri è già iniziato il periodo in cui viaggiare, sarebbe molto importante. Per il resto il lago si conferma una meta molto apprezzata e noi, a parte le difficoltà contingenti legate ancora al cantiere per i lavori su via Paglia, siamo decisamente soddisfatti con aspettative positive per tutta la stagione». Mentre a Riva di Solto si attende di conoscere quando riaprirà il Camping Trenta passi chiuso a fine anno, nel basso lago si iniziano a contare arrivi e presenze (legate al soggiorno in una struttura ricettiva per almeno una notte).

Mauro Demarchi, consigliere con delega al turismo e al commercio di Sarnico, conferma: «Dalle indicazioni che stiamo raccogliendo in queste settimane possiamo dire che nei weekend arrivano a Sarnico tante persone quante quelle di giugno e luglio, è come se fossimo già in alta stagione. Ora dobbiamo incrociare le dita e sperare nel meteo, perché specialmente gli italiani si muovono all’ultimo momento, mentre gli stranieri che programmano una vacanza o un viaggio si spostano indipendentemente dalle condizioni climatiche».

«Si annuncia una grande stagione»

Per quanto riguarda il clima che si registra tra gli operatori del settore «noi a Sarnico abbiamo 513 posti letto e parlando con i titolari delle varie strutture mi hanno riferito che il tasso di occupazione in base alle prenotazioni è del 90%. Direi quindi che si annuncia una grande stagione». La conferma arriva direttamente dal Cocca Hotel: «Abbiamo davanti due settimane decisamente buone – spiega Mara Tengattini – la struttura è quasi piena, a parte un paio di giorni subito dopo Pasquetta. Il weekend dal 25 al 27 aprile poi lavoreremo con i partecipanti alla Sarnico Lovere Run e ai loro familiari, mentre per i primi giorni di maggio abbiamo un folto gruppo di belgi».