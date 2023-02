Il rogo in Kenya, la segretaria di Sarnico ricoverata in terapia intensiva

Seppure frammentarie, non sono positive le notizie che arrivano dall’India sulle condizioni di salute di Michela Boldrini, la quarantenne di Sarnico, di professione segretaria in una compagnia di assicurazioni che è tra i tre italiani ustionati nell’incendio di mercoledì del resort «Barracuda Inn» di Watamu, in Kenya, struttura a gestione italiana e che ospitava 182 nostri connazionali: il suo quadro clinico si sarebbe aggravato nelle ultime ore. La bergamasca è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Mombasa, dove i medici si sono riservati la prognosi. Michela Boldrini ha riportato diverse ustioni. Non sarebbe comunque in pericolo di vita: lo hanno riferito ieri fondi dell’ospedale dov’è ricoverata.