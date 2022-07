«Il vescovo Bruno, schietto nella fede». Oggi i funerali a Brescia, poi la sepoltura sul lago

Primi Anni Novanta, i ragazzi di un oratorio della Bassa bresciana sono in trasferta nella ex canonica di Rino di Sonico per il campo scuola estivo. In un caldo primo pomeriggio arriva una vecchia utilitaria Fiat dalla quale scende un sacerdote sconosciuto alla comitiva. Indossa una veste visibilmente usurata. «Chi è il capo qui?» chiede perentorio. «C’è il curato, ma ora sta riposando» gli risponde uno degli animatori. «Benissimo lo aspetto, mi fate almeno un caffè?». L’ora successiva scorre veloce con quel prete che non smette di fare domande ai giovani. Poco dopo le tre scende il curato, arrivato in cucina si ritrova di fronte alla scena inattesa ed esclama incredulo: «Vescovo Bruno, cosa ci fa qui?». Monsignor Bruno Foresti era esattamente così, un pastore che incarnava nel pieno lo spirito del Concilio Vaticano II, una Chiesa che esce dai suoi luoghi tradizionali per incontrare le persone, per ascoltarle, per parlare con loro, per dare consigli. Nel suo quasi secolo di vita il vescovo Foresti non ha mai smesso di stare in mezzo alla gente, e lo ha sempre fatto con il suo stile inconfondibile, schietto e sincero. L’affetto che gli è stato costantemente tributato è il segno tangibile della sua capacità di colpire il cuore delle persone.