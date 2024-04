Il viaggio dei fotografi orobici negli States per l’eclissi totale

Difficile descrivere le emozioni che regala il cielo. Con le stelle che lo illuminano, le aurore che lo colorano e gli eclissi che lo oscurano. Fenomeni celesti indescrivibili che il fotografo bergamasco Antonio Finazzi fissa in immagini che le raccontano. Per questo lunedì sarà in Texas negli Stati Uniti a immortalare l’eclissi di sole nel Nord e Centro America.Sessantatrè anni, il fotografo di Chiuduno è partito ieri per il Texas. Insieme a lui i figli Erica e Giorgio, Simone Rossi di Chiuduno, Diego Bonata di Bariano e il modenese Luca Busi. «L’eclissi totale di sole è uno degli eventi astronomici più spettacolari della natura ed è abbastanza raro – spiega Finazzi –. Per vederlo e fotografarlo, ci posizioneremo vicino alla città di San Antonio. In questa zona la totalità durerà 4 minuti e mezzo, durante i quali il cielo diventerà molto scuro».