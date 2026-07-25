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Cronaca / Val Calepio e Sebino Sabato 25 Luglio 2026

Incidente a Chiuduno, quattro feriti: in ospedale anche un ragazzo di 12 anni

LO SCHIANTO. Lo scontro poco dopo mezzogiorno di sabato 25 luglio in via Passerera, al confine con Telgate. Le persone coinvolte hanno riportato ferite lievi.

Lettura meno di un minuto.
Monica Armeli
Monica Armeli
Incidente a Chiuduno, quattro feriti: in ospedale anche un ragazzo di 12 anni
Un’auto dei arabinieri in una foto di repertorio

Chiuduno

Quattro persone, tra cui un ragazzo di 12 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo mezzogiorno di sabato 25 luglio in via Passerera, a Chiuduno, nei pressi del confine con Telgate.

Nello scontro sono rimasti coinvolti, oltre al dodicenne, due uomini di 28 e 49 anni e una donna di 52 anni. Secondo le prime informazioni, tutti avrebbero riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.
Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dalla centrale operativa del 112 e coordinati dalla Soreu Alpi.

Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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