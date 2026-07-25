Incidente a Chiuduno, quattro feriti: in ospedale anche un ragazzo di 12 anni

Nello scontro sono rimasti coinvolti, oltre al dodicenne, due uomini di 28 e 49 anni e una donna di 52 anni. Secondo le prime informazioni, tutti avrebbero riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dalla centrale operativa del 112 e coordinati dalla Soreu Alpi.