Rogno, tamponamento a catena fra 5 veicoli: 11 feriti e code sulla statale

Incidente stradale verso le 18 di lunedì 2 gennaio a Rogno, sulla statale 42 in direzione Brescia. Secondo le prima ricostruzione si è trattato di un tamponamento a catena che, per cause in corso d’accertamento, ha coinvolto in tutto 5 veicoli: un autoarticolato che trasportava acqua e 4 auto. Coinvolte in totale 11 persone, tra le quali anche due bambini di 5 anni. Nessuno fortunatamente ha avuto conseguenze gravi (codici gialli e verdi).