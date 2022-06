Incidente in motocross, Gabriele si è svegliato: «Ciao a tutti, inizio a recuperare»

«Ciao, sto iniziando a recuperare. Mi mancate tutti, vi voglio bene». Sono le toccanti parole con cui Gabriele Lumina, il giovanissimo pilota di motocross di Pianico, saluta i suoi amici e tutti quelli che hanno fatto il tifo per lui. Il video, di pochi secondi, è stato registrato nella stanza dell’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo dove il ragazzino è ricoverato e si sta riprendendo dai traumi di un grave incidente. L’incubo, per lui e i suoi familiari, andava avanti da due settimane: sabato 21 maggio il tredicenne si era infortunato in pista nel Modenese mentre stava provando il tracciato di una gara. All’improvviso, aveva perso il controllo della moto ed era stato sbalzato dalla sella: era stato ritrovato privo di sensi, ma fortunatamente non aveva mai smesso di respirare e il suo cuore non aveva mai smesso di battere.