L’incidente attorno alle 14.30 quando un pedone 82enne, pensionato residente a Sarnico , si apprestava ad attraversare la strada sulle strisce pedonali provenendo da via Ghiacciaia. Proprio in quegli istanti proveniva da Sarnico in direzione del cimitero comunale un 40enne a bordo di un’Audi che non si è arrestato al passaggio del pedone, investendolo .

Dopo l’incidente, il 118 ha inviato in via Libertà un’ambulanza dei volontari della Croce Blu Basso Sebino e un’auto medica per prestare soccorso all’anziano. Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Chiari (Bs) e le sue condizioni non destano preoccupazione. Per Sarnico, quella degli investimenti di pedoni sugli attraversamenti pedonali si conferma una vera e propria emergenza, con 11 investimenti nel solo biennio 2022-2023. L’investitore di via Libertà, peraltro già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere dei reati di omissione di soccorso e fuga dopo incidente.